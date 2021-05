Diego Robles: “hay decisiones políticas que se transforman en herramientas para la gente”

El Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos hizo referencia a la intención del Ejecutivo de poner en discusión la creación de una Sociedad del Estado. Aseguró que el proyecto dará herramientas que ahora no están al alcance de la Comuna y resaltó que “se trata de una discusión política que vamos a dar en todos los ámbitos”. También resaltó el recurso humano del Municipio: “tenemos una gran capacidad operativa gracias al personal municipal”.

El proyecto de ordenanza que crea una Sociedad del Estado dentro de la órbita municipal ya está en el Concejo Deliberante para su análisis. Se trata de una empresa con capitales públicos que tendrá como objeto principal la prestación de servicios generales tendientes a la conservación, el mantenimiento y la mejora del desarrollo social, económico, urbanístico, cultural y tecnológico de centros urbanos y/o a urbanizarse dentro de la ciudad de Río Gallegos. La Conectividad en espacios públicos es un objetivo a corto plazo.

Al respecto, el Secretario de Hacienda Diego Robles resalta que el Municipio viene realizando desde el inicio de la gestión distintas obras y acciones con dinero y personal propio, lo cual da cuenta de la capacidad operativa y la calidad del recurso humano que tiene la Comuna. Además, se optó por capitalizar el Municipio y no depender de licitaciones para hacer obras, logrando de esta forma reducir el costo de cada acción que se encara.

“Tenemos una gran capacidad operativa gracias al personal municipal”, dijo Robles, resaltando que el Municipio cuenta con trabajadores y trabajadoras preparados para encarar en forma profesional cualquier acción u obra que se quiera hacer.

Con este panorama, “resulta casi una consecuencia obvia que la Municipalidad piense en dar un paso más y contar con una Sociedad del Estado, que le permita ampliar su horizonte de acción y que le dé herramientas para llegar a lugares donde el sector privado está ausente”, dijo el funcionario.

Al respecto, analizó que “cada vez que planteamos una discusión de esta naturaleza, siempre está asociada a mejorar los servicios para la gente de Río Gallegos. No puede ser que tengamos el servicio de transporte que tenemos porque no se presenta nadie a las licitaciones, o que tengamos vecinos que no tienen servicios de conectividad porque hay privados a los que no les interesa invertir en esos lugares, por eso necesitamos una Sociedad del Estado que nos permita hacer cosas que sabemos que los privados a veces no pueden y otras no quieren hacer”. En este punto, también hace referencia el funcionario a la posibilidad de ofrecer conectividad en espacios públicos mediante un servicio ofrecido por el propio Municipio a través de la empresa estatal.

Para Robles, la creación de la Sociedad del Estado es “una discusión política, y está bien que sea así, porque siempre hay decisiones políticas que se transforman en herramientas para la gente”. Por ello, asegura que la discusión se dará en todos los ámbitos que sea necesario.

Dialogo y discusión

“Vamos a dar el debate, pero tengamos en cuenta que cuando hablamos de discusión política también tenemos que recordar que la oposición, sin leer el proyecto, se opuso, y es esa misma oposición la que le dio a un ignoto empresario 600 mil dólares para el transporte público, y que al día de hoy no tiene ni el servicio en marcha, ni la Municipalidad tiene los colectivos ni se pudo sanear el préstamo”.

“Siempre estamos abiertos al dialogo, y creemos que el ámbito del Concejo es el mejor para enriquecer el proyecto, pero no vayamos con mentiras sin ningún sustento, que no vengan a decir que vamos a competir con los privados porque eso no es verdad, no vamos a privatizar el municipio y los municipales no van a perder los derechos”, dijo Robles al tiempo que resaltó que “este municipio en pandemia otorgó beneficios fiscales que nadie más dio, y eso es porque se apoya al sector privado, se le da opciones para que sienta un poco de alivio en este contexto tan difícil. Entonces, que digan que queremos competir con los privados, no es verdad”.