Federación Económica expresó su preocupación ante iniciativa del municipio de Río Gallegos

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), expresó su preocupación ante la iniciativa del municipio de Río Gallegos de constituir una “Sociedad de Estado Municipal”, que podría brindar servicios generales, y que puede colisionar con la actividad de las pymes no sólo de la ciudad capital, sino de toda la provincia, ya que podría ofrecer prestaciones en otras localidades.

“La Federación Económica observa con preocupación que el municipio de Río Gallegos impulse la creación de una Sociedad de Estado, y que la misma pueda brindar un sinnúmero de servicios y actividades no sólo en el ámbito de la ciudad capital, sino en otros municipios de la provincia. Este proyecto que es analizado en el Concejo Deliberante, sin dudas ha inquietado a nuestro sector empresarial, porque propone competir en distintos rubros a una empresa pública con muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) de toda la provincia. Analizando los primeros trascendidos de esta iniciativa, podemos decir que habría competencia desleal del sector estatal al privado, ya que esta empresa municipal no pagaría impuestos, como si lo hacen las pymes o los comercios con mucho esfuerzo en medio de esta crisis profundizada por la pandemia”, sostuvo el presidente de la FESC, Guillermo Polke.

En este mismo sentido, el también referente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), consideró que si el objetivo del municipio capitalino es brindar servicios a la comunidad dónde no lo hacen las empresas privadas, se debería buscar otras alternativas y debatir propuestas, y no avasallar a las pymes que ya están asfixiadas por la crisis.

“Sabemos que este proyecto puede ser una herramienta legal para la municipalidad de Río Gallegos, y que otros municipios la han aplicado, pero de forma más acotada. Puede ser beneficioso para contribuyentes en algunos aspectos, pero sin dudas perjudicial para el sector empresarial que está ahogado por la crisis que ha profundizado la pandemia. Lo invitó al intendente y sus funcionarios a debatir y analizar alternativas y propuestas que permitan reconvertir a las pymes locales ante la actual situación, ya que no hay que dejar de lado, que el sector privado es único que puede generar puestos laborales genuinos, y no se debería complicar aún más las finanzas públicas”, apuntó Polke.

Por último, el titular de la FESC junto a otros dirigentes se reunió con el secretario de Hacienda del municipio, Diego Robles, y le plantearon la postura del sector y dejaron abierto el canal de diálogo para consensuar los alcances de la iniciativa del Ejecutivo municipal.