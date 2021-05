Pedro Mansilla: “Le pedimos al Intendente que no se vulnere la institucionalidad, que se respete la autonomía y no se toque a los trabajadores municipales”

Finalizado el encuentro, el Secretario General del SOEM indicó: “En estas horas ha cobrado dimensiones importantes un proyecto de ordenanza que crea una Sociedad del Estado, conforme la Ley Nº 20.705, por eso estamos aquí, como conducción gremial para interiorizarnos del mismo y le pedimos al intendente por sobre toda las cosas que no se vulnere la institucionalidad, que se respete la autonomía y no se toque a los trabajadores municipales, hay normativas y leyes que siempre se deben respetar y la participación de los trabajadores en este tipo de decisiones es fundamental”

“Nuestros equipos técnicos están analizando vamos a escuchar todas las voces, mañana va a cobrar estado parlamentario y el intendente hoy, nos manifestó que no hay ninguna intencionalidad oscura y que no es como dicen por ahí que pasamos a otra órbita y que los salarios de los trabajadores van a bajar, que no se va a tocar ningún derecho, que eso le va a permitir llegar a otro sectores donde la parte privada no puede llegar y, que en Comisiones vamos a estar participando con nuestros paritarios y con otras expresiones y actores sociales” “Hay antecedentes en otros municipios y lo estuvimos analizando con el Bloque patagónico de Federaciones y Sindicatos y ya vamos a poner en conocimiento a nuestra Confederación para conocer de las experiencias que existen en otros municipios” “Es amplio y amerita de una discusión seria y con los tiempos necesarios que nos permita aportar, pero sobre todo consideramos como organización sindical que la mirada del trabajador debe estar presente sobre todo cuando se trata de prestar servicios, porque como siempre reafirmamos y sostenemos que el mejor y único contrato que tenemos los trabajadores municipales, lo tenemos con cada vecino y vecina de nuestra ciudad y lo demostramos todo este tiempo”