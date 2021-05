“Gobernadora y Ministro de Salud: su indiferencia agrava lo que está pasando en los hospitales y afuera de Casa de Gobierno”

El diputado Gabriel Oliva y la referente de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, regresaron al acampe que hace dos semanas se realiza en la gobernación. Piden una audiencia urgente con el ministro García. “Hay un enfermero haciendo huelga de hambre mientras faltan enfermeros en el Hospital Regional”, advierten

“No tienen derecho a seguir desoyendo y desatendiendo sus necesidades. No tienen derecho a abandonarlos. Hay un enfermero haciendo huelga de hambre mientras faltan enfermeros en el Hospital Regional. ¿Hasta cuándo van a seguir ajenos a la gravedad de lo que ocurre? Gobernadora Alicia Kirchner y ministro de Salud, Claudio García: su responsabilidad es dar solución a los problemas. Su indiferencia los agrava”.

Con estas contundentes palabras se expresaron el diputado Gabriel Oliva y la referente de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, tras visitar nuevamente a los trabajadores de la salud que acampan hace dos semanas afuera de Casa de Gobierno. Cabe destacar que en estas horas, ambos referentes están abocados a lograr una audiencia con el titular de la cartera sanitaria.

“Vinimos nuevamente a conversar, a interiorizarnos y a solidarizarnos con los enfermeros y enfermeras del Hospital. No perdamos de vista que estos trabajadores de la salud reclaman mientras siguen realizando sus guardias y cumpliendo con su labor en la atención de la pandemia”, observó el diputado Oliva. “La huelga de hambre que inició uno de los enfermeros (Manuel Piris) es un agravante muy delicado y ya es a todas luces inaceptable que el gobierno siga desoyendo y desatendiendo esta situación, no sólo en Río Gallegos sino a lo largo y ancho de toda la provincia”, señaló por su parte la ex diputada Mestelán.

“Es responsabilidad del gobierno oírlos y solucionar los problemas, es la única manera de enfrentar esta instancia de la pandemia”, sintetizó Oliva. “Escuchen lo que les están gritando de mil maneras: presentando notas, haciendo caravanas, acampes. ¡Hace un año y medio estos trabajadores están entregando su vida para cuidas las nuestras!”, reclamó Mestelán en referencia directa a la gobernación.

‘DESDE LA SEMANA PASADA A HOY, EL CUADRO ES MÁS DELICADO’

Cabe recordar que hace exactamente una semana Oliva y Mestelán se habían acercado a interiorizarse de la situación con los trabajadores que reclaman frente a la gobernación. “Es inadmisible la falta de respeto y la falta de respuestas”, habían señalado entonces. “Es inconcebible que no se abra un canal de diálogo que dé una vía de solución y respuesta”, apuntaban.

Ese mismo día, también se habían reunido con dos médicos de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional. Esto subrayaron tras el encuentro: “puertas adentro del hospital nos señalan la misma falta de respuestas, sin previsión, sin planificación y sin escuchar los pedidos de los trabajadores de diferentes áreas. En estas horas, los profesionales de Terapia Intensiva nos plantean que no faltan respiradores o camas en este momento, sino enfermeros y otros profesionales que atiendan la creciente demanda. Sin embargo, nos cuentan que no hay respuestas de los directivos, ni tampoco las hay desde el Ministerio de Salud, lo cual también resulta inadmisible”.

“Por el pueblo de la provincia, escuchen y solucionen la demanda del personal que es quien en esta pandemia atiende la salud del pueblo santacruceño”, reclaman desde Encuentro Ciudadano en estas horas urgentes.