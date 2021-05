PIRIS: “Desde las 0 horas comienzo una huelga de hambre, por dignidad y por respeto tome esta decisión no veo otra salida”

Así lo indicó este medio día el enfermero Manuel Piris, quien se encuentra hace más de una semana acampando junto a otros trabajadores de la salud frente a casa de gobierno.

“Hoy a las 0 horas voy a comenzar una huelga de hambre y seguir resistiendo ante este atropello de los sindicato que nos traicionaron”, sentenció Piris, “por dignidad y por respeto tome esta decisión no veo otra salida, no estoy dispuesto a que nuestra lucha se tirada por la ventana, no vamos a volver derrotados”.

A continuación ponemos a su consideración la entrevista realizada al enfermero del hospital regional de Río Gallegos Manuel Piris.