“Tito” Lamas: “la actual gestión del intendente va de mal en peor”

El ex Concejal de la localidad de 28 de Noviembre Javier Lamas hizo un balance sobre la preocupante situación que atraviesa dicha localidad respecto a la situación sanitaria, paupérrimas recomposiciones salariales para los trabajadores municipales, el transporte de pasajeros y la falta de trabajo para los jóvenes de la cuenca carbonífera.

“El actual Intendente desde que asumió hasta el día de la fecha se dio un incremento salarial de alrededor del 450%. De ganar $46.000 ahora gana cerca de $225.000 de bolsillo. El empleado municipal módulo uno, gana 32.000 pesos que en realidad pasan a ser 27.000 de bolsillo. Para ellos solo hubo un incremento del 37%. Aun así, el intendente dice llamarse “el abanderado de los humildes”, se dió un incremento tremendo y es el único que le ganó a la inflación y no así a los trabajadores municipales”.

Sobre la situación actual del transporte de pasajeros, Lamas comentó que “es lamentable la situación porque con el clima que tenemos en nuestra localidad: lluvia, llovizna, frío y viento, el transporte no hace el recorrido urbano, que es en realidad interurbano porque se conecta con la localidad de Río Turbio. El uso del transporte lo hace mucha gente de 28 de Noviembre que va a trabajar a Río Turbio, ya sea en comercio, al hospital u otros rubros y lamentablemente tienen que caminar muchas cuadras para llegar a tener acceso al transporte, que se detiene en la Ruta Nacional 40 en dos paradas solamente”.

“Acá tenemos el Barrio Bajo y Alto y los más perjudicados son los del Barrio Alto porque en muchas ocasiones deben tomarse un remis y si sos empleado del Estado provincial o municipal, realmente los costos se hacen muy elevados. Lamentablemente “el abanderado de los humildes” sigue perjudicando a los ciudadanos de la localidad de 28 de Noviembre. Como él tiene camioneta no le interesa si los vecinos se mojan, tienen frío o lo que sea”.

Salud

“Supuestamente para la provincia no hay problemas de salud, cuando sabemos que por las peleas internas que tuvo Salud de la Provincia con el Intendente, tenemos graves inconvenientes”, para ejemplificar, Lamas comentó que en la localidad está el “Hospital de la municipalidad, donde hay odontólogo, pediatra, y nada más. Después tenemos el Hospital y el CIC. Pero carecemos de profesionales, no es de esta gestión, es de hace años, falta estructura y profesionales. Debemos rescatar que tenemos excelentes profesionales y excelentes recursos humanos, pero no alcanza porque la población es mucha y la demanda también, no alcanza con lo que hay, se necesitan más profesionales. No tenemos ginecólogos para dar un ejemplo. Teniendo un porcentaje de alrededor de 5.000 o 6.000 mujeres dentro de la localidad. Así como ese ejemplo hay muchos con otros especialistas y otros que no dan abasto. Entre el Gobierno provincial y municipal no se ponen de acuerdo aun perteneciendo al Frente de Todos”.

Otra importante problemática planteada por el ex Concejal de la localidad, es la alta tasa de desempleo, donde existe una cuestión de amiguismo en al momento de acceder a empleos del sector público: “la desocupación es preocupante en la cuenca. Solamente entran a trabajar los amigos del poder, esos no tienen problemas. De hecho el Intendente municipal ha tomado más de 200 personas, pero la gente no tiene muchas expectativas de trabajo. Salvo en los entes municipales y provinciales. Con la Usina uno cree que se puede descomprimir un poco esta situación pero el índice de desocupación en la cuenca es muy alto. Sobre todo para los jóvenes que no tienen una salida laboral” finalizó Javier Lamas.