ESTADO AUSENTE: 40.000 VECINOS DE RIO GALLEGOS SIN SERVICIOS BASICOS

Desde el 2017 el estado representado por la empresa SPSE (2017-086) se comprometió a través de un plan denominado “Escuchando al Vecino” a ejecutar las obras necesarias para llevar a los barrios servicios básicos, nunca cumplieron.

Autoconvocados que representan a 40.000 vecinos reclaman por la falta de agua potable, cloacas, iluminación en la vía publica, tendido eléctrico, red de gas, servicios básicos y el estado sigue ausente sin cumplir un compromiso plasmado y firmado en un convenio en el 2017.

Una de las vecinas claramente acongojada señala ante nuestra cámara “queremos que realicen las obras que nos prometieron y firmaron un compromiso para hacerlas, me da impotencia y me da bronca, bronca de que prometan y no cumplan”.

Alguno de los barrios afectados son; Patagonia, Aires Argentinos, San Benito, Bicentenario 1,2,3 y 4, 22 de Septiembre, Chimen Aike, El Faro y Favaloro.

A continuación ponemos a su consideración el material audiovisual y los conceptos vertidos por los vecinos autoconvocados.