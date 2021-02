ADOSAC cuestiona las decisiones ratificadas por el CPE

Así lo señala un parte de prensa emitido por la organización gremial en función de lo sucedido estas ultimas horas ante la obligatoriedad impuesta por las autoridades de la cartera educativa que obliga a los decentes a presentarse en los establecimientos educativos bajo amenaza de sanciones.

¿LA SALUD ES PRIORIDAD?

No han pasado más de dos días para que lamentablemente sucediera lo que habíamos denunciado que pasaría.

Una pequeña cuota de sentido común y empatía le habría permitido a la Dirección de Nivel Inicial anticipar que la situación a la que exponía a los trabajadores era compleja y de alto riesgo.

Al momento de redactar este informe se empiezan a ver las consecuencias y ya son varios jardines de infantes en toda la provincia que deben suspender actividades presenciales o poner en aislamiento a los trabajadores de las instituciones.

Como si eso no fuera suficiente se suma el pésimo funcionamiento del servicio de reconocimientos médicos que no responde con la urgencia que la situación amerita las solicitudes de los docentes en situación de riesgo.

Nos preguntamos: ¿era necesario tomar esa decisión cuando aún no existen precisiones del regreso a la presencialidad? ¿Desconoce la dirección de nivel que los jardines de infantes no poseen conectividad para que todo el personal realice las actividades de manera online? ¿Es que es tan grande su resentimiento contra el o la trabajadora docente que no puede pensar en las enormes consecuencias que tamaña irresponsabilidad implica?

Desde ADOSAC esperamos que puedan reflexionar, retrotraigan esta lamentable decisión, por los docentes de nivel inicial y por el bien de todos.

ADOSAC