ADOSAC se declara en alerta ante la falta de precisiones que brinden garantías de que no habrá riesgo de contagio

Así lo señala el comunicado de prensa emitido por la entidad gremial luego de realizarse la segunda reunión informativa con autoridades del concejo de educación.

Reunión entre el Consejo de Educación y los sindicatos de ADOSAC, AMET y SADOP.

La reunión fue una continuidad de la mantenida con el Ministerio de Salud la semana anterior, en la que los sindicatos habíamos planteado la necesidad de discutir las particularidades de nuestro sector con la patronal visto la proximidad del retorno de los trabajadores docentes a sus puestos de trabajo y la situación de la pandemia en toda la provincia.



Después del informe inicial del CPE (Infraestructura, insumos, etc.) planteamos la necesidad de contar con una política clara en referencia tanto al 8 y 9 de febrero como para el 1 de marzo. Visto las últimas medidas de los ejecutivos provincial y nacional solicitamos al CPE que se evite poner en riesgo innecesario de contagio a los docentes al pretender asegurar su presencia en cada localidad y que, en consonancia con el despacho de los vocales electos en la última sesión, se modifique la decisión adoptada en el calendario escolar respecto a la presentación de todos los trabajadores dependientes del CPE.

Remarcamos la contradicción que supone el hecho de que a la fecha exista una circular de la dirección provincial de Recursos Humanos sobre cómo proceder para sumariar a un docente y no la manera en que debe instrumentarse la presentación de los trabajadores de la educación, a lo cual manifestaron que están en la redacción/distribución de una circular que estipule este procedimiento y no ponga en riesgo la salud de los trabajadores. Bajo ningún punto de vista el CPE debe delegar esta decisión política en los directivos, es responsabilidad absoluta de la gestión actual y debe asumir las consecuencias.

En otro orden no dieron precisiones cuando solicitamos información sobre cómo se llevarán adelante los ofrecimientos públicos de cargos y horas cátedra, no solo por el hecho de que no se pueden hacer de manera presencial sino porque se deben respetar las condiciones y los derechos que en ellos se establecen visto que difieren de lo establecido para acceder a cargos y horas ofrecidos por comisión de ofrecimiento el resto del año.

De igual manera planteamos que se ratifique la paritaria salarial prevista para el 18 de febrero, la cual fue confirmada.

En virtud de todo lo expuesto ADOSAC se declara en alerta ante la falta de precisiones que brinden garantías de que no habrá riesgo de contagio durante el procedimiento de presentación de los trabajadores de la educación a las escuelas y en los días posteriores.

Por lo tanto convocamos a la realización de un PLENARIO DE SECRETARIOS GENERALES para el próximo día domingo 7 a las 10 de la mañana.