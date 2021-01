Pérez Gallart: “El Gobierno debe garantizar las condiciones edilicias y los protocolos sanitarios para el inicio de las clases presenciales”

Así lo sostuvo el diputado de Encuentro Ciudadano de cara al comienzo del ciclo lectivo 2021. Hizo un repaso de los distintos proyectos sobre Educación que presentó desde su banca y que no fueron aprobados por los legisladores oficialistas. Además, recordó que la presidenta del Consejo Provincial de Educación no rindió ningún informe ante la Legislatura durante el 2020.

“Resulta imprescindible que este año se retomen las clases de manera presencial en todos los niveles educativos y que el Gobierno establezca el diálogo con toda la comunidad educativa. Si bien el 2020 fue un año atípico trastocado por la pandemia, a esto se sumó la improvisación del Consejo Provincial de Educación que quedó a la vista y la falta de acompañamiento que sintieron los docentes”, sostuvo Javier Pérez Gallart, diputado por Encuentro Ciudadano.

Es así que a pocos días de comenzar el nuevo ciclo lectivo, el legislador brindó su visión sobre los desatinos del Consejo durante el contexto de pandemia: “Si bien sabemos que el 2020 fue un año complicado para todos, las autoridades educativas tuvieron el tiempo necesario para planificar y trabajar sobre la infraestructura y el mantenimiento de las escuelas, y nada de eso hicieron”, manifestó el diputado.

En igual sentido, agregó que “la falta de previsibilidad e interés queda en evidencia, sobre todo cuando en noticias recientes nos enteramos que la presidenta del Consejo está visitando las localidades del interior para saber del estado en que se encuentran las escuelas, como lo hizo en El Chaltén, a pocos días de comenzar las clases”.

Asimismo, el legislador provincial señaló la necesidad imperiosa de que las niñas, niños y jóvenes puedan tener su regreso a la presencialidad, y destacó las posturas de los profesionales sobre este tema: “Si bien a fines del año pasado la Sociedad Argentina de Pediatría se había proclamado a favor del regreso a las aulas, hace pocos días publicó un informe más tajante en el que sostiene que es ´imprescindible´ la vuelta a las clases presenciales, no sólo por la adquisición de saberes, sino también por la importancia en el ´fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, el cuidado de aspectos nutricionales, de la salud y la realización de la actividad física´ que necesitan los estudiantes”.

Por último, agregó: “Es innegable que la pandemia sacudió todos los órdenes de nuestra vida, pero la crisis del sistema educativo en Santa Cruz no es algo reciente. Esta situación mostró de manera cruda la dramática desigualdad en las oportunidades que tienen los diversos grupos de jóvenes en el desarrollo de su escolaridad, y se puso en evidencia la desidia de más de 25 años del gobierno Kirchnerista”.

EL ITINERARIO DE PROYECTOS EDUCATIVOS QUE FUERON ARCHIVADOS

El diputado de Encuentro Ciudadano hizo un repaso de las diferentes propuestas sobre Educación que presentó en su primer año de gestión, y que no tuvieron el apoyo de sus pares del Frente de Todos. “Es lamentable que los pedidos de informe para saber la situación de la Educación en Santa Cruz durante el contexto de pandemia no hayan prosperado. Por el resultado de las votaciones, queda a las claras que no es un tema que les preocupe a los diputados oficialistas”.

Es así que los siguientes proyectos fueron a parar al archivo por no contar con la cantidad de votos a favor:

:: Pedido de comparecencia de Cecilia “Chachi” Velázquez ante la Cámara de Diputados. Se solicitó que la funcionaria se presente con el objetivo de que informase a los legisladores sobre el trabajo realizado en Educación en el contexto de pandemia. La presidenta no rindió ningún informe en la Legislatura durante el año 2020.

:: Proyecto para el regreso a la presencialidad. La propuesta pedía al Consejo Provincial de Educación las garantías en las condiciones para la vuelta a clases 2021, acciones necesarias sobre la infraestructura escolar, además del diálogo necesario con los distintos actores de la comunidad educativa.

:: Pedido de terminación de obra para El Chaltén. El proyecto solicitaba que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del IDUV, culmine el gimnasio del Colegio Secundario 28 y del asfalto para acceso al mismo.

Por último, Javier Pérez Gallart recordó el crítico pronunciamiento que se hizo el año pasado desde el foro Encuentro por la Educación, espacio creado por Encuentro Ciudadano. Algunos pasajes del texto decían lo siguiente: “El Estado provincial fue incapaz de salir en auxilio de los sectores más postergados para garantizar las condiciones necesarias y suficientes para que todos los estudiantes pudieran recibir una educación con la mayor calidad que el nuevo escenario hiciese posible: no se garantizó el servicio de conectividad en cada una de las localidades, no se proveyeron los equipamientos tecnológicos necesarios a los que no los poseían, no se implementó una política de acompañamiento hacia aquellos que empezaban a desvincularse del sistema educativo”.

“En idéntico sentido seguimos sosteniendo lo mismo: necesitamos que el Gobierno provincial actué de una vez garantizando las condiciones para el regreso a la presencialidad”, sentenció el legislador.