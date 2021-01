Pablo Grasso: “Todo se ve reflejado en el trabajo que hacemos en la calle”

Esta tarde en oportunidad de la presentación del Sorteo “Estar al día te premia” -en el que los vecinos que tengan su Impuesto patente automotor y tasa por servicios a la propiedad al día podrán ganar desde TV Smart de 42’ hasta litros de combustible-, el Intendente Municipal se refirió a la política recaudatoria encarada por su gestión destacando que el destino de los ingresos es volver a la comunidad en obras y beneficios para todos los vecinos y vecinas.

“Para nosotros anunciar este tipo de medidas significa pode escuchar, entender y devolver en qué van los impuestos, en qué se piensa cuando nosotros hacemos una política recaudatoria, una política fiscal, una política de inclusión, una política igualitaria en materia de saber adónde van cada una de las cuentas” expresó el jefe comunal, “qué hacemos con cada dinero que ingresa al municipio y cómo podemos retribuir en beneficio a la sociedad

“El famoso (dicho) todo lo que ingresa va en obras, todo se ve reflejado en el trabajo que hacemos en las calle para poder tener un bienestar distinto”, señaló Grasso y enfatizó que “debemos empezar a entender que nosotros no podemos ir con la gente de Construcciones a pintar lo oxidado, no podemos seguir tapando los pozos únicamente”. En la capital de la provincia de Santa Cruz “no podemos seguir con el parche permanente” recalcó el Intendente y enfatizó que es necesario “hacer cambios profundos, somos capital, necesitamos tener un panorama distinto y podamos tener una metodología distinta en la parte recaudatoria también de devolución y de incentivos” y en este caso implica “poner cosas palpables, concretas” como es en esta caso el sorteo de 10 TV Led de 42” y 5 premios de 330 litros de combustible mensuales por seis meses.

Pablo Grasso apeló a “llamar un poco a la reflexión, en un año de Pandemia, un año complicado en el que fue totalmente difícil para absolutamente toda la población” ha escuchado quejas sobre el aumento de las tasas e impuestos pero “no vi criticar el mil por ciento de aumento de la gestión anterior y me hubiese gustado ver dónde fueron esos impuestos que yo no sé, muchos deberían haberse preguntado”. Señaló que es importante para el crecimiento de la ciudad “no solo cubrir la masa salarial sino también distribuir, qué es lo que nos queda para poder mover el camión para que vaya a recolectar los residuos, para buscar agua y llevarla a una casa, para poder desinfectar, destapar la cloaca, o mover una cuadrilla para poder tirar ladrillo o barrer la calle todo eso significa un movimiento importante de dinero que a veces no se toma en cuenta y dicen ¿a dónde van los impuestos de la gente?” e insistió “los impuestos de la gente tienen que ser palpables, entenderlos y verlos para que la gente se pueda incentivar” al ver que no solo se destinan a mejorar el municipio sino toda la ciudad.

“El esfuerzo que cada uno hace” como contribuyente “no va a ser despilfarrado” ya que se tiene “un objetivo claro: Un Río Gallegos distinto, más inclusivo y más competitivo como capital de provincia”, afirmó el Intendente municipal.