Aballay: “Es muy importante la articulación entre los hospitales, municipios y actores sociales”

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Germán Aballay expuso algunos aspectos relevantes acerca de la situación epidemiológica que se manifiesta en la Zona Norte de Santa Cruz. Asimismo valoró las acciones y el compromiso de los distintos sectores para paliar el impacto de la pandemia de COVID – 19.

En el inicio del informe diario, Aballay comentó que días atrás, un equipo de la Cartera Sanitaria Provincial estuvo en las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos, Lago Posadas y Gobernador Gregores. “En estas localidades estuvimos analizando cuál es la situación epidemiológica actual en la que se entraban y lógicamente cuales eran las posibilidades de abordaje integral de esta pandemia”, explicó. Además resaltó que “con mucha satisfacción nos encontramos con gran voluntad de trabajo de todos los trabajadores de la salud pública en los hospitales de la provincia, pero además encontramos una gran voluntad de apoyo y trabajo del sector privado”.

“De este modo, la articulación de lo público y privado en este abordaje en la asistencia de la pandemia, está asegurada. Tuvimos todas las discusiones necesarias para avanzar en ese sentido”, recalcó.

Articulación y compromiso

En otra parte del mensaje, el Secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, indicó que otro hecho muy importante que se dio durante la estadía en Zona Norte, fue la articulación de los hospitales con los municipios y el resto de los actores sociales. “Eso hace que el abordaje en forma conjunta entre los sectores de la sociedad, sea una responsabilidad de todos porque es de esta manera que tenemos que afrontar la pandemia que nos viene haciendo sufrir durante todos estos meses”, agregó.

Además, manifestó que todo el trabajo que se viene realizando para que se pueda tener un buen diagnóstico y el seguimiento de los contactos estrechos, se hace de manera articulada con los demás sectores y se encontró mucha colaboración en ese sentido. “Nuestros hospitales vienen preparándose para esta curva que viene creciendo de manera sostenida en toda la Zona Norte. Al respecto, estuvimos discutiendo ampliamente con los directores y los jefes de algunos servicios para ver cómo estamos preparados y a la vez ver que necesitamos para estar completamente listos para afrontar la situación en la cual ese pico se dé”, amplió.

Durante el diálogo diario con la con la comunidad, destacó la importancia de prevenir el contagio y lo que se está viendo es que la curva viene en ascenso.

Métodos de detección del COVID – 19

“En las horas de trabajo surgieron algunas dudas y algunas preguntas que me gustaría conversar con ustedes. Algunas relacionadas con el hisopado, qué significa un test breve, qué es la PCR, y que son las inmunoglobulinas”, explicó.

En cuanto al test breve, señaló que consiste en un hisopado que luego a través de un método muy sencillo se puede saber si es positivo o negativo en el lapso de 15 a 20 minutos. “Es lo que se viene realizando en todos los puestos de detección comunitaria. También se efectúan en los operativos de abordaje territorial”, agregó.

La PCR es otro método que se realiza dentro de los laboratorios que han sido autorizados por el Instituto Malbrán y que cuentan con esa aprobación en todos los hospitales. “Ese es otro método que se realiza con hisopado”, remarcó.

En relación a las inmunoglobulinas, expuso: “Son las que nos dicen que cantidad de defensas o anticuerpos hemos producido cuando hemos pasado por el COVID – 19. Y lo que nos dice es justamente que hemos generado los anticuerpos necesarios luego de haber transcurrido por la enfermedad”.

Criterio epidemiológico

Respecto al criterio epidemiológico señaló que en torno al mismo se pueden dar varias respuestas. “Una respuesta puede ser ante la aparición de la anosmia o la disgeusia que significa la pérdida del olfato o gusto. Aquella persona que ha perdido el olfato o el gusto, directamente pasa ser positivo. También se aplica criterio epidemiológico a aquellas personas que comienzan a tener síntomas durante el aislamiento porque estuvieron en contacto estrecho con un caso positivo”, detalló.

“Es muy importante que tengamos en claro que la cuarentena para los contactos estrechos siempre tiene que ser de 14 días porque la incubación de la enfermedad puede ser entre 1 y 14 días. Por esa razón, los síntomas de un contagio pueden aparecer a partir del día 14, y esa persona puede ser definida como caso positivo por criterio epidemiológico. En esos casos intentamos hacer hisopado para confirmar el caso positivo pero si puede ser incluido como positivo por criterio epidemiológico”, consideró.

“La cuarentena de los contactos estrechos es de 14 días, no es ni 7 o 10 días, o un test negativo y salgo a la calle. No es así porque por más que tengamos una PCR negativa al séptimo o décimo día, luego podemos tener positivo al día 13”, subrayó.

Anticuerpos – Riesgo de Contagio

Aballay sostuvo que cuando una persona ha transcurrido por la enfermedad significa que generó los anticuerpos necesarios para no enfermarse de nuevo. “Haber pasado por la enfermedad no nos libra de volver a contagiarnos. Lo que va a pasar es que nos vamos a contagiar pero no nos vamos a volver a enfermar pero desde el momento en el que nos contagiamos poder seguir contagiando a los demás. Hayamos tenido o no la enfermedad, siempre tenemos que cuidarnos. Usar el barbijo, lavarnos las manos, evitar las reuniones sociales y hacer el aislamiento de los casos positivos y los contactos estrechos, y contar con la cadena de contagios. Lo que tenemos que contagiar es más salud”, finalizó.