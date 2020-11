Pérez Gallart al diputado Mazú: “Hablan mucho con los ministros y poco con los trabajadores de la salud”

Así lo señaló el diputado de Encuentro Ciudadano durante la sesión de la Legislatura, que volvió a centrarse en la pandemia. Aunque hubo votaciones más parejas, fueron rechazados los proyectos de “urgente provisión” de recursos al Hospital de Caleta Olivia, la “matriculación como auxiliares de enfermería” de los alumnos de FENOA y el pedido de más testeos

“Esto es otro pedido que he recibido de profesionales de Río Gallegos: priorizar la salud mental de los profesionales también, es una situación muy crítica la que viven (…) Esto tiene que ser atendido desde la perspectiva de la salud mental de los trabajadores”. Esta afirmación, casi a modo de advertencia, fue pronunciada en el recinto virtual por el diputado Javier Pérez Gallart en momentos en que se discutía la situación de altísima demanda que atraviesa el Hospital de Caleta Olivia.

El diputado de Encuentro Ciudadano planteó a sus pares la necesidad de “ver lo que pasó en Río Gallegos y tratar de no repetirlo”. Ante la serie de proyectos vinculados con la atención de la pandemia que fueron presentados desde la banca de Encuentro Ciudadano, el diputado Matías Mazú (presidente del bloque Frente de Todos) objetó la “presión” que se le imprime al sistema de salud con este tipo de proyectos.

Es por ello que el diputado de Encuentro Ciudadano le replicó en la sesión: “sería bueno no hablar tanto con los funcionarios y empezar a hablar con los enfermeros, con los trabajadores, con los médicos y ver que la presión de ellos es la presión de la pandemia por un lado, y la presión de los funcionarios que están en sus cargos” (y no responden a sus demandas). “La presión no es por el proyecto de un diputado, la presión tiene que ver con no escucharlos, hablar mucho con los ministros y poco con los trabajadores”, le cuestionó Pérez Gallart a Mazú.

Así fueron las votaciones de otra sesión muy discutida y con eje en el manejo de la pandemia en Santa Cruz:

EL PEDIDO POR EL HOSPITAL ZONAL DE CALETA OLIVIA

El proyecto de resolución que presentó el diputado de Encuentro Ciudadano solicitaba al Ministerio de Salud “la inmediata y urgente provisión al Hospital Zonal ‘Pedro Tardivo’, de la ciudad de Caleta Olivia, de los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes para la atención sanitaria de la pandemia de coronavirus Covid–19”. Al momento de su alocución, Pérez Gallart recordó el “diagnóstico de la situación crítica” reflejado en una nota formal que un grupo de trabajadores del nosocomio presentó ante las autoridades la semana pasada.

Vale señalar que el contenido de esta nota fue presentado en la Fundamentación realizada por el legislador al momento de presentar el proyecto legislativo. Allí señala: “los médicos describen el acuciante panorama del servicio de clínica médica y puntualizan entre otras imperiosas necesidades: asignar de manera urgente nuevos profesionales idóneos al servicio; garantizar un médico cada 8 a 10 pacientes; asignar un espacio de trabajo saludable; priorizar la salud física y mental de los profesionales que están en el frente de esta batalla de forma ininterrumpida desde hace siete meses; garantizar su derecho al descanso y el derecho de los pacientes de recibir atención en calidad y cantidad; asignar profesionales de otras especialidades a trabajar en la sala de Clínica Médica; optimizar la logística tanto de auxiliares como de especialistas interconsultores; garantizar la provisión de insumos en tiempo y forma y generar un espacio para pacientes más complejos como antesala a UTI”.

VOTACIÓN: 7 afirmativos (Ricci, Roquel, Ormeño, Miñones, Barría, Garrido y Pérez Gallart) / 12 negativos (Santi, Paradis, Hindie, Nieto, Arabel, Mazú, García, Bilardo, Echazú, Toro, Farías y Elorrieta) / 1 abstención (Garay). DESTINO: Archivo.

EL PEDIDO DE INCORPORACIÓN DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA (FENOA)

El proyecto de resolución del diputado Pérez Gallart solicitaba “al Poder Ejecutivo Provincial, a través de las áreas que estime pertinente, habilite la matriculación como auxiliares de enfermería, en el marco de la Emergencia Sanitaria, a quienes realizaron el curso de ‘Auxiliar de enfermería –Asistente Terapéutico’ a través del Instituto de estudios de Formación y Capacitación Social FENOA”.

En este caso, el legislador de Encuentro Ciudadano describió durante la sesión el siguiente contexto: una “crisis sanitaria muy grave” con “más de 200 muertos en toda la provincia, 150 en Gallegos” y en un marco donde “lo que escasea en estos tiempos es el recurso humano”; “es un tema que siempre está en las peticiones de los trabajadores de la salud”, señaló. Asimismo recordó que los alumnos de FENOA realizaron las respectivas prácticas en su momento y “algunos de ellos estuvieron más de un año realizando prácticas en el Hospital (de Río Gallegos), en algunos casos con más de 8 horas diarias de trabajo”.

Pérez Gallart también hizo referencia a “una carta conmovedora” que tomó estado público hace algunas semanas. En efecto, así lo escribió en los fundamentos de su presentación: “Días atrás, en la carta de la enfermera Yanina Fabre, quien renunció a la jefatura de departamento de Enfermería del Hospital Regional de Río Gallegos, relató las dificultades que atraviesa el sector de enfermería en cada área, desde el Triage hasta la internación clínica, y señaló a las autoridades Ministerio de Salud y del nosocomio que se había requerido –sin respuestas– la posibilidad de crear una figura de ‘asistencia en enfermería’ para el personal del FENOA”.

VOTACIÓN: 9 afirmativos (Ricci, Roquel, Ruiz, Miñones, Barría, Garrido, Elorrieta, Santi y Pérez Gallart) / 7 negativos (Nieto, Mazú, García, Bilardo, Chávez, Toro y Echazú) / 3 abstenciones (Garay, Arabel y Hindie). DESTINO: Archivo, por no alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para su sanción sobre tablas.

PEDIDO DE MAYOR CANTIDAD DE TESTEOS

En esta petición, Pérez Gallart solicitaba que a través del Ministerio de Salud se “aumente la cantidad de testeos en toda la provincia como medida preventiva ante el aumento de la cantidad de casos activos de COVID-19”.

Aunque la discusión y el intercambio con varios legisladores del Frente de Todos fue extenso, el diputado Pérez Gallart pidió no perder de vista el contexto de “aumento de contagios y mortandad” que se da de manera creciente en las localidades del interior provincial; asimismo cuestionó “las trabas burocráticas” que desde el Ministerio de Salud impiden la implementación de los 20 mil testeos que ofrece el Sindicato de Petroleros.

VOTACIÓN: 7 afirmativos (Ricci, Roquel, Ruiz, Chávez, Garrido, Elorrieta y Pérez Gallart) / 9 negativos (Santi, Mazú, Nieto, García, Bilardo, Echazú, Toro, Farías y Barría) / 4 abstenciones (Hindie, Arabel, Garay y Miñones). DESTINO: Archivo.