Aballay: “A veces no vemos del lado de la sociedad de la cual necesitamos un compromiso muy fuerte, la misma reciprocidad”

En el informe audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente correspondiente a esta jornada, el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Germán Aballay expuso algunos aspectos relevantes de la labor que se concreta para fortalecer el sistema sanitario y la permanente convocatoria de personal. Asimismo analizó la expansión de la pandemia en el país y Santa Cruz, y explicó cuál es el grado de inmunidad que adquieren quienes transitaron por el coronavirus.

En la primera parte del mensaje diario, Aballay señaló que se continúa avanzando en la complejización del sistema sanitario. “En nuestras salas de Terapia Intensiva de los principales hospitales han sido triplicadas en cuanto a su capacidad, como es el caso de los hospitales de Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate. Además estamos avanzando con las Terapias Intensivas de otras localidades como Puerto Deseado, Pico Truncado, San Julián, Piedra Buena, entre otras”, explicó. A su vez precisó que esta labor significa un esfuerzo enorme de manera conjunta de todos los trabajadores del sector de la salud y de todos los santacruceños y santacruceñas.

“Hemos convocado profesionales en todas las áreas, médicos, enfermeros y kinesiólogos de otras provincias, inclusive de otras naciones como Cuba, Venezuela y Bolivia. Es decir que seguimos avanzando en el abordaje integral de esta pandemia. El sistema de salud permanentemente se viene fortaleciendo para poder brindar la contención necesaria a la población en función de lo que la pandemia requiere”, remarcó.

En ese contexto, el Secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente puso en valor el esfuerzo de los trabajadores de la salud que anteponen su vocación a su salud, a su propia vida, y a la salud de su familia. “A veces no vemos del lado de la sociedad de la cual necesitamos un compromiso muy fuerte, la misma reciprocidad”, recalcó.

“Es importante que todos sepamos que siempre hablamos de la centralidad de la pandemia que empieza desde un lugar central como es lo que sucedió con la provincia de Buenos Aires, y luego se fue transfiriendo a la periferia de nuestro país. A su vez, en el interior de nuestro país comienza en las grandes ciudades y luego comienza a transferirse hacia el interior de las provincias. La misma situación ha ocurrió en Santa Cruz tal cual viene ocurriendo en el resto del país. Primero se dio en Río Gallegos, donde estamos atravesando el pico de la pandemia con mucho esfuerzo y estrés por parte de los trabajadores y ahora la situación se está trasladando al resto de las localidades”, analizó en relación a la expansión o propagación de la pandemia tanto en Argentina como en las provincias.

Por otra parte, instó a la población a reforzar las medidas biosanitarias. “Estamos teniendo un pico, brote o una curva de contagios muy ascendente en Zona Norte. Queremos reforzar en ese sentido, que hacemos el máximo esfuerzo desde el sistema de salud junto a todos los trabajadores de la salud pero también le pedimos a nuestra población que es la que tiene la posibilidad de cortar la cadena de contagios, que haga lo mismo”, consideró. Además recordó que es necesario, usar el barbijo, evitar las reuniones, lavar las manos, aislar los casos positivos y quienes tengan que hacer la cuarentena que la hagan.

“Esta evolución de la pandemia posibilita que muy lentamente, empecemos a pensar en volver a una vida normal. Al menos de manera más cercana de lo que teníamos antes. Depende mucho de cuál es el comportamiento epidemiológico que sucede en cada localidad”, resaltó.

“Mientras en algún lugar ese pico comienza a estar más estable, en otros lugares tenemos brotes epidemiológicos y la evolución de nuestro comportamiento”, agregó.

Otro aspecto al que se refirió durante el dialogo diario con la comunidad, es la inmunidad luego de transitar el COVID – 19. “Aquellos que han transitado la enfermedad es importante que sepan que pueden volver a contagiarse. Lo que va a pasar es que no se va a enfermar pero ese contagio nuevo que pueda adquirir, hace que tenga la posibilidad de seguir contagiando a otras personas. No se va a enfermar y no hará formas graves pero si puede seguir contagiando a otras personas. Es más, la inmunidad que se adquiere y ha sido demostrado científicamente, que dura cinco meses aproximadamente, puede ser entre tres y siete meses. Quiere decir que pasado ese tiempo, si se contagia puede hacer nuevamente formas graves. Lo que quiero decir, es que independientemente de que hayamos sido contagiados o nos hayamos enfermado del COVID – 19, tenemos que seguir cuidándonos”, puntualizó.

“Hoy cuidarnos es nuestra principal arma para detener este pico, brote y la cadena de contagios”, enfatizó.

En cuanto a la vacuna para el COVID – 19, sostuvo que la misma se encuentra en fase 3 y a veces eso de algún modo genera dudas. “Que esté en fase 3 significa que pasó la fase 1 donde se demuestra que no es perjudicial para las personas. Además pasó la fase 2 en la que se demuestra que es efectiva en laboratorio y ahora está en fase 3, lo que implica que están en estudio los efectos positivos a largo plazo, cuánto tiempo va a durar esa protección a lo largo de los años. Eso es lo que significa y para poder demostrar eso se necesita tiempo y tiempo es justamente lo que no tenemos. Entonces faltando tan poco para que tengamos la vacuna y que de alguna manera podamos controlar efectivamente la pandemia, sigamos cuidándonos”, detalló.

Finalmente, reiteró el pedido de cortar con la cadena de contagios y empecemos a contagiar responsabilidad, compromiso, solidaridad y amor.