Necesitamos que el gobierno y las autoridades de salud protejan a los trabajadores esenciales

El presidente de la UCR Caleta Olivia manifestó la gran preocupación por la elevada cantidad de contagios diarios que se registran. Al respecto Matías Quinteros expresó: vemos a diario como se eleva la curva de contagios y como nuestro sistema de salud se está saturando.

En este momento es imperioso que se tomen medidas urgentes con el personal que está abocado a los servicios esenciales y expuesto ante covid-19. Consultado cuáles son las medidas que podrían implementar ante el avance del virus circulante, Quinteros expresó: las autoridades sanitarias deben indicar y aplicar la ivermectina de modo preventivo, siempre de forma voluntaria, para todo el personal de salud en principio, seguidamente a los demás trabajadores de servicios esenciales y grupos de riesgo.

Consultado que función cumple la ivermectina y en base a qué propone ésta medida, Quinteros afirmó: esta medicación es un antiparasitario que se usa para tratar pacientes con Covid-19 y de modo preventivo. Simplemente mi argumento se basa en el proceso de búsqueda de información y asesoramiento con varios profesionales de la salud. Igualmente todos podemos acceder a ésta información porque es pública, se está aplicando en distintos lugares, con muy buenos resultados. Aclaro y remarco, nosotros instamos a que se lleve adelante esta iniciativa siempre con el ánimo de colaborar y ayudar en la situación crítica, dónde todos estamos expuesto sin distinción; desde nuestro partido el objetivo es cuidar a nuestra comunidad, porque no queremos que se sigan perdiendo más vidas en nuestra ciudad.

Consultado en dónde se está aplicando y que efectos produjo, Quinteros expresó primero la ivermectina aplicada en pacientes con covid-19 produce “la eliminación más rápida y profunda del virus” o sea reduce la carga viral y disminuye el tiempo de internación y al usarla como modo preventivo frenaría la replicación del virus. Segundo, debe ser voluntaria, no obligatoria, la ivermectina no tiene ningún efecto colateral o adverso. Hay muchos trabajos de investigación que la avalan para el tratamiento del paciente, la idea es enfocarse en la prevención, sobre todo en los trabajadores de la salud: médicos, enfermeros, administrativos, choferes de hospitales, clínicas y centros médicos, que en este momento son los de mayor exposición. Al recomendar el uso de ivermectina no significa que se dejen de lado las medidas preventivas ya conocidas como uso de barbijo, alcohol en gel y distanciamiento. Tercero, es una estrategia preventiva. La intención es disminuir el impacto de la enfermedad entre quienes tienen la responsabilidad y exposición más grande en esta crisis sanitaria. Los resultados del estudio son categóricos, los pacientes que recibieron ivermectina presentaron una respuesta antiviral significativamente diferente a los no tratados, el efecto se evidenció en la disminución más profunda de virus en secreciones. Debido al éxito obtenido, se han implementado en la provincias de Corrientes, Salta y en los próximos días se oficializarán en Jujuy y Río Negro. En tanto que en la ciudad de Buenos Aires se emplea en el Hospital Muñiz y en el José María Penna, de Pompeya y en los trabajadores del SAME.

Continuo además no es indispensable que los estados provinciales o nacionales lo homologuen, porque el trabajo realizado y publicado se enmarca dentro de lo que la medicina considera “medidas compasivas” culminó.