Contundente documento del Plenario de Secretarios Generales de ADOSAC

El plenario de secretarios generales de ADOSAC que se realizo ayer, emitió el siguiente comunicado de prensa:

Desde el comienzo de la pandemia el CPE se niega a discutir los aspectos laborales que como trabajadores de la educación venimos planteando. Prácticamente desde el inicio de esta gestión los docentes venimos resistiendo los intentos de avasallamiento de nuestros derechos, intentos que parten del enorme desconocimiento que los cargos políticos del CPE tienen sobre la legislación vigente y de la mala intención de que sean los equipos de gestión de las instituciones quienes apliquen la mano negra en su nombre, perjudicando a los trabajadores.

Paradójicamente, en el sistema educativo, en la actual gestión ya ni siquiera se intenta disimular la falta de conocimiento, se crean cargos políticos innecesarios y se ocupan otros con personas que no solo no tienen el título ni la capacitación adecuada, sino que jamás han trabajado en el nivel o la modalidad (Junta de Clasificación Inicial modalidad y su modalidad Especial)

La subestimación expresada después de la penúltima oferta salarial es solo comparable con la necedad que poseen los cargos políticos del CPE; con una recaudación provincial en constante aumento se cierra al diálogo salarial y de manera extensiva a cuestiones laborales y pedagógicas.

Como expresara nuestro Congreso Provincial resulta inadmisible que el propio CPE no solo precarice la situación del docente con la sobrecarga laboral que padecemos, sino también que viole sistemáticamente los instrumentos legales vigentes, pudiendo citar por ejemplo las que corresponden a las designaciones. Hoy existe una gran necesidad de horas y cargos en función de las tutorías, dispositivos de apoyo o fortalecimiento, por ejemplo, lo que deja a las claras que para ellos es más importante la creación de cargos políticos, como citábamos precedentemente, que lo verdaderamente importante que es la contención pedagógica; sobre todo para con esos alumnos que nunca pudieron conectarse a raíz de su precaria situación socioeconómica, de la cual el gobierno provincial es plenamente responsable. En este sentido, es necesario volver a insistir en el falso progresismo pedagógico que se pretende impulsar con la Resolución 1291/20, ningún cambio de paradigma es verdaderamente practicable si no se lo acompaña con el recurso humano que lleve adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, de cualquier otra manera lo único que se lograría es seguir flexibilizando la labor docente, ya que en algunos casos hoy están trabajando con grupos de hasta 70 alumnos por aula. Es imprescindible y urgente pensar estrategias de revinculación, pero involucrando a toda la comunidad educativa como nexo prioritario y generando los espacios, cargos y horas cátedra que permitan que el acompañamiento sea real y no algo meramente demagógico.

Hemos denunciado desde su implementación el sistema de ofrecimiento público de cargos en esta modalidad virtual. Además de que no se respeta la constancia de notificación al docente, no se informa el resultado del ofrecimiento; los directores de nivel deciden qué puesto de trabajo se ofrece y cual a su criterio se prescinde. Perjudicando de esta manera a muchos docentes que aspiran a conseguir su primer trabajo o mejorar su situación laboral actual, entre otras posibilidades. Hemos advertido que, en toda la provincia, no se realizan las designaciones de los cargos jerárquicos (incluidas varias supervisiones) que terminan perjudicando de igual manera a los trabajadores más vulnerables.

Continúa la enorme demora que hoy tienen los expedientes jubilatorios por causas evidentes pero que requieren de una medida urgente por parte del Estado ya que cualquier trabajador puede vislumbrar en el futuro inmediato un problema mucho más complejo visto el acumulado de expedientes previsionales y/o reconocimientos de servicios que se genera y las permanentes devoluciones que realiza la CPS que recaen en perjuicio del trabajador que realizó sus aportes correctamente y esperan acceder al derecho jubilatorio que les otorga la ley, según los plazos determinados por la misma.

Con respecto a una futura presencialidad, lo que reina es el desconcierto y la incertidumbre. Ningún análisis serio sobre la realidad educativa de la provincia nos permite conjeturar posibles escenarios laborales y pedagógicos. Desde ya que en nuestra provincia el recurso de clases al aire libre es una utopía y la bimodalidad demandará una doble tarea docente, por lo que advertimos que bajo ningún punto de vista permitiremos cualquier tipo de precarización laboral que se pretenda implementar flexibilizando el trabajo del docente.

Por otro lado, las estrategias de continuidad pedagógica para los años con terminalidad continúan en una nebulosa. Seguimos pensando que para existir un regreso debe ser prioritario el consenso, todo lo contrario, a la actitud pseudodialoguista con la que el CPE discursivamente se dirige a la sociedad.

Ante una nueva liquidación fue muy pobre el argumento de parte de las autoridades del CPE que intentaron, en principio desviar las responsabilidades sobre la diferencia de sueldos entre los depósitos bancarios y los recibos de haberes que valieron las denuncias efectuadas tanto en el Ministerio de Trabajo de la provincia como en Tribunal de Cuentas y que en breve ampliaremos.

En otro orden de cosas, la inscripción a nivel inicial, evidencia la falta de empatía y desconocimiento absoluto sobre la realidad que vive la sociedad toda…dar por sentado que todas las familias podrán desde la virtualidad conseguir una vacante para sus hijos en el próximo ciclo lectivo es por lo menos una decisión totalmente descontextualizada que seguramente traerá aparejada la desigualdad que se evidencia con la conexión misma con la que ya se han excluido a una gran parte de la población escolar de nuestra provincia.

La lucha continúa…

ADOSAC

(Asociación Docentes de Santa Cruz)