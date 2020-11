CONADU HISTÓRICA INSISTIÓ CON EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TRABAJO DOCENTE VIRTUAL

PARITARIA POR CONDICIONES DE TRABAJO: Rechazo a la resolución inconsulta de regreso a la presencialidad

En el día de ayer, jueves 5, se realizó la reunión paritaria de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la docencia universitaria y preuniversitaria convocada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Previamente, CONADU Histórica había realizado un masivo twitazzo para expresar una vez más el repudio a la imposición del techo salarial del 7% y visibilizando la exigencia de reconocimiento de gastos por trabajo virtual.

En la reunión de CyMAT, las y los representantes de la Federación volvieron a plantear los reclamos del sector, haciendo énfasis en las condiciones de trabajo trasladadas desde el inicio de la pandemia – hace más de siete meses – al seno de los hogares de cada docente, convirtiendo nuestras casas en el nuevo lugar de trabajo, pero sin estar preparados para ello. Sobre ese esfuerzo no hay reconocimiento.

CONADU HISTÓRICA hizo hincapié en los temas más sensibles: la sobrecarga laboral, la ausencia de respeto al derecho a desconexión, el incumplimiento o desconocimiento en algunas universidades de las dispensas para docentes con menores o personas mayores a cargo, el incumplimiento del CCT en lo que concierne a la obligación de la patronal a proporcionar las herramientas de trabajo (computadoras, planes de internet, etc), el colapso de las cátedras ante el aumento de matrícula estudiantil, la demanda de un pago adicional que compense los gastos realizados, la exigencia de urgente convocatoria a paritarias particulares donde no las hay, la necesidad de regularizar las plantas docentes, el pago a los ad honorem, entre otras problemáticas.

De la reunión participaron las y los paritarios/as Luis Tiscornia, Claudia Baigorria, Sergio Zaninelli, Ileana Celotto; y acompañó la Compañera Mónica Frías (ADUF) en su calidad de Especialista en Seguridad e Higiene del Trabajo.

Finalmente, dejamos constancia de que todas las Federaciones demandamos que cualquier situación referida al retorno a la presencialidad o a un modelo mixto o híbrido, debía ser debatido en ámbito paritario con las representaciones sindicales. Llamativamente hoy nos encontramos con la publicación inesperada e inconsulta de la Decisión Administrativa 1995/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que autorizaría el regreso a clases presenciales. Nada de esto se mencionó ayer, motivo por el cual manifestamos nuestro rechazo a la metodología unilateral elegida para un tema tan delicado que involucra a más de dos millones de personas (estudiantes, docentes, no docentes, autoridades).