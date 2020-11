“EL ARRIBO DEL PRIMER VUELO COMERCIAL A RÍO GALLEGOS ES UNA MUESTRA MÁS DE LA INOPERANCIA Y DESIDIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y MUNICIPAL”

El Edil de la ciudad, Profesor Leonardo Roquel, señaló respecto a lo que significó la reanudación de los vuelos comerciales a la capital provincial luego de la suspensión establecida el pasado mes de marzo en virtud de la pandemia por Covid 19, que “como presidente del Interbloque UNIDOS del Concejo Deliberante de Río Gallegos, quienes integramos y conformamos como Bloque Parlamentario el COE local o Junta Municipal de Protección Civil, manifiesto enfáticamente que en ningún momento fuimos informados y notificados de la llegada de un vuelo comercial por primera vez a la ciudad tras casi ocho meses de suspensión de los viajes; y de igual manera tampoco se nos advirtió y dio a conocer acerca del lugar en que iban a ser alojados los pasajeros.

Esta fue una decisión aplicada de manera unilateral por el Gobierno Provincial y Municipal, sin tomar en cuenta y considerar la opinión de los sectores políticos y de otros ámbitos que son parte del COE, por lo cual ante los hechos suscitados y que son de dominio público, el Interbloque UNIDOS y los concejales que lo conforman, no tuvo participación alguna, ya que reitero, no fuimos consultados en lo absoluto”.

El Profesor Roquel subrayó finalmente que “lo que pasó en la jornada de hoy es una muestra más, cabal y categórica, de la inoperancia y desidia del Gobierno Provincial a la hora de tomar decisiones y aplicar medidas, ignorando completamente a todas las voces que quieren aportar acciones concretas, ideas y soluciones; y lo que es peor aún, clausurando los ámbitos de discusión y resolución, como el COE local, que no se reúne en lo más mínimo y en el cual el Intendente Municipal no participa desde el pasado mes de setiembre”.