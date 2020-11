Pacientes adultos con Covid 19 debieron que ser internados en la unidad de terapia intensiva de pediátrica

Así lo indico la Dra. Analía Constantini medica de terapia intensiva pediátrica del hospital regional de Río Gallegos; “los pacientes adultos que están en la terapia intensiva pediátrica, están acá porque no tienen lugar para estar internados en otro lado, no tienen lugar para estar internados en sala de clínica y no había lugar en la terapia de adultos”, señalo la doctora Constantini.

En este sentido la medica Intensiva Pediátrica del Hospital Regional Río Gallegos dijo; “él panorama en el hospital es bastante caótico no hay lugar para internan los servicios de clínica medica están colapsados la zona roja hace tres días tenia una cola de gente para ser atendida, hay 5 médicos para 27 pacientes”, indico Constantini.

En este contexto hoy nadie se puede enfermar en Río Gallegos, que no suceda un accidente de transitó grave, no hay lugar para internación en el nosocomio local, hay 27 pacientes covid 19 en terapia de adultos y tres en terapia pediátrica, 30 en total.

A continuación ponemos a su consideración la entrevista realizada a la doctora Analía Constantini.