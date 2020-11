Municipio trabajará con Distrigas para que 700 familias se incorporen a la red

El acto se llevó a cabo esta tarde y prevé la ampliación de red de gas domiciliario en barrios de la ciudad de Río Gallegos. Se beneficiará a más de 700 familias con una inversión de más de 40 millones de pesos.

Esta tarde en el despacho del intendente Pablo Grasso, se llevó a cabo la firma del convenio entre el Municipio de Río Gallegos y la empresa Distrigas S.A. el cual tiene como finalidad la construcción de redes de distribución de gas natural en el barrio 22 de Septiembre y zonas aledañas.

En el acto estuvieron presentes el Intendente Municipal Pablo Grasso, la Presidenta de Distrigas María Belén García, el Ministro de Gobierno Leandro Zuliani, el Ministro de Economía y Finanzas Ignacio Perincioli, el Diputado por el municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú, la Presidenta del Concejo Deliberante Paola Costa y el Gerente de la Sucursal Río Gallegos y San Benito de Distrigas, Raúl Melo.

Es de indicar que el convenio tiene por finalidad la construcción de redes de distribución de gas natural, en una primera en el barrio 22 de Septiembre, para lo cual Distrigas S.A. realizará las obras de infraestructura por un total de 15.140 metros de cañerías de distinto diámetro, aportando materiales y recurso humano profesional. En tanto la Municipalidad de Río Gallegos aportará máquina retroexcavadora, material de cantera y personal afectado a dichas tareas, entre otras cosas. Esta obra beneficiará en un futuro a 701 usuarios y familias de Rio Gallegos, con una inversión estimada de casi 42 millones de pesos.

Consideraciones

En referencia al convenio firmando, el Intendente Pablo Grasso agradeció la constante colaboración del Gobierno Provincial en lo relacionado a desarrollo e infraestructura y por hacer posibles importantes obras para la ciudad. Recalcó la importancia de un trabajo mancomunado al tiempo que resaltó la cantidad de sectores que se verán beneficiados e informó que “esta obra es muy importante, el municipio colabora con Distrigas aportando la mano de obra y maquinaria para las obras de zanjeo y material de relleno, la parte técnica corre por cuenta de Distrigas”. Además aseguró estar “muy contento porque este tipo de obras hacia bastante que no se realizaban, la empresa que abastece del gas hace bastante que no realiza obra de esta magnitud, y poder llegar a estos sectores de la ciudad con la participación del Estado es muy importante”. “Ojala podamos seguir avanzando no solamente en obras de infraestructura sino en llevar más oportunidades y más servicios a nuestros vecinos, creo que esto es gestión, oportunidad y una asignatura pendiente que los vecinos esperaban desde hace tiempo”.

Por su parte María Belén García, Presidenta de Distrigas S.A., al referirse a l convenio suscripto indicó: “estamos contentos con poder haber firmado este convenio que comprende a más de 700 potenciales usuarios que vamos a poder incorporar a la red de gas en la ciudad de Río Gallegos, con una inversión de más de cuarenta millones de pesos compartido junto con la Municipalidad de Río Gallegos y con más de 15 mil metros de red de gas, esto es una decisión de nuestra gobernadora de seguir acercando los servicios esenciales a cada uno de los vecinos de las distintas localidades”. García destacó además “la voluntad del Intendente Pablo Grasso en acompañar esta obra para los vecinos”.

Asimismo Raúl Melo, Gerente sucursal Río Gallegos y San Benito de Distrigas, valoró la firma del convenio efectuado con el municipio de Río Gallegos al tiempo que señaló: “veníamos teniendo conversaciones con el Intendente y la Presidenta de Distrigas y se pudo concretar la firma de este convenio, en breves días más se iniciará el movimiento de material y maquinaria en el barrio 22 de Septiembre, es una obra muy esperada y tratando que cada vez más vecinos tengan este servicio esencial que es el gas domiciliario”.