García: “Durante el mes de octubre hubo un promedio de casi 100 contagios diarios en Río Gallegos”

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente, su titular Claudio García dio a conocer detalles de las acciones que se concretaron a lo largo del mes de octubre para contener los brotes epidemiológicos en la provincia. Asimismo resaltó la situación de las localidades.

En el inicio del informe diario a la comunidad, García se refirió a los temas relacionados con la pandemia de COVID – 19 y el impacto en Santa Cruz de lo que viene sucediendo en el mundo y país. “Esta es la línea de contacto en la cual intentamos responder e interactuar con la provincia de Santa Cruz”, agregó. En ese contexto, hizo especial énfasis en la situación epidemiológica de la provincia en relación al resto de Argentina. Sobre lo cual, indicó: “Como ustedes saben estamos en una situación epidemiológica en Argentina bastante variable con algunas provincias que tienen alto índice de contagio y otras con menor índice de contagio, pero no deja de ser preocupante la cantidad de casos nuevos que se vienen suscitando en el país y lógicamente la cantidad de casos nuevos en nuestras localidades de la provincia”.

A su vez manifestó que en esta línea destacó que culminado el mes de octubre y haciendo un análisis retrospectivo de lo que fue la pandemia y el impacto que tuvo en nuestra provincia, hay algunas situaciones que resulta extremadamente preocupantes. “Son preocupantes porque el índice de contagios que estamos teniendo es elevado y al tener índice de contagios elevados, se sobrecarga al sistema de salud y lo pone en una situación de estrés y tenemos lugares con ocupación de camas tanto en clínica médica y Terapia Intensiva en un número elevado. No deja de ser preocupante la situación porque la ocupación de camas que está en relación directa a la cantidad de personas contagiadas, es la necesidad que puede llegar a tener cualquiera de los habitantes de la provincia en cualquier momento”, explicó. Por otra parte el Ministro de Salud y Ambiente, recalcó que el virus no discrimina y no hace discriminaciones de ningún tipo y el riesgo que cada una de las personas tiene de contagiarse o de requerir del sistema de salud, puede llegar a ser alto e importante. “Un ejemplo que venimos viendo es que en la localidad de Río Gallegos, durante el mes de octubre hubo un promedio de casi 100 contagios diarios, lo cual significó unos 3000 casos más solo en la capital de Santa Cruz, lo cual habla de la importancia de la realización de todas las medidas preventivas. Ninguna de las localidades de la provincia, está exenta y en el caso puntual de Río Gallegos al tener un número elevado, lógicamente esto va a traer aparejado que el sistema de salud esté estresado y que haya ocupación elevada en sus porcentajes en las áreas de Terapia Intensiva y Clínica Médica, y que los volúmenes de las guardias y a su vez el sistema de monitoreo desde el área de Salud Pública o en interacción con el municipio se encuentre sobrecargado”, consideró.

En otra parte del mensaje, el titular de la Cartera Sanitaria Provincial resaltó que durante el mes de octubre varias localidades se sumaron e implementaron algunas restricciones porque la curva epidemiológica de estos lugares se fue produciendo un incremento en la cantidad de casos, la utilización de recursos del sistema de salud. “Lógicamente sumamos a Caleta Olivia y Puerto Deseado a El Calafate y Río Gallegos en la estrategia de aislamiento social, preventivo y obligatorio”, añadió. “Mientras más casos tenemos, sabemos que es mayor la probabilidad que alguna de esas personas tengan alguna de las formas graves de la enfermedad”, remarcó.

Además comentó que en el último tiempo se viene viendo que los casos no solamente se producen en adultos mayores sino también en muchos jóvenes que están internados. “Como ustedes saben hubo fallecimientos en personas extremadamente jóvenes como ser de 17 años, lo cual habla de la gravedad que está teniendo la pandemia en nuestra provincia”, subrayó. En el dialogo diario con la comunidad, expuso detalles de las acciones que se concretan desde el Estado Provincial a fin de concientizar a la población en cumplir con las medidas de aislamiento, distanciamiento social, el lavado de manos, el hecho de no realizar reuniones sociales porque se sabe que son una de las principales causas de contagio. “Lo que nosotros vemos en las redes sociales es que la gente lamentablemente se sigue juntando por cuestiones de tipo social y esto trae como repercusión directa el impacto en los contagios dentro y fuera de la familia y en los ámbitos laborales y ello también repercute en el sistema sanitario”, reflexionó. Otra de las líneas de trabajo que destacó está relacionada con el Hospital Militar de Río Gallegos en Río Gallegos y en Caleta Olivia se articulan acciones con el sector privado. “Se está viendo la posibilidad de ampliar la capacidad operativa de otros lugares como ser Puerto Deseado y Pico Truncado. En El Calafate se está resolviendo aumentar cantidad de camas de Terapia Intensiva y de Clínica Médica porque estamos viendo que el volumen de pacientes que requieren camas de internación continua siendo alto”, detalló. “En cuanto a las bases para concretar medidas de prevención o la base en la cual la estrategia está planteada, es realizar todas las medidas preventivas que todos conocemos”, enfatizó.