El congreso de ADOSAC rechazo la oferta del ejecutivo y realizo una contra propuesta

El Congreso Extraordinario Virtual de la ADOSAC, sesiona bajo la Presidencia Honorífica del Profesor Facundo Díaz, quien sufriera la persecución y el abandono por parte del Gobierno Provincial, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Tras debatir sobre las diferentes problemáticas que afectan al sector se resuelve:

Rechazar la oferta por considerarla insuficiente. Entendemos además que dicha propuesta es una burla ya que es absurdamente inferior a la anterior.

Ratificamos el rechazo a toda suma en negro que pretenda incorporarse a nuestro salario.

En la búsqueda de un salario que esté acorde al costo de la canasta familiar, exigimos una recomposición con un piso del 20% al básico actual de manera tal que impacte de forma inmediata en la segunda cuota del SAC.

Ratificamos que cualquier oferta vinculada a meses del año 2021 jamás puede ser entendida como pauta salarial 2020.

Exigir la continuidad de las negociaciones y que la convocatoria se realice en conjunto con la participación de los 2 gremios docentes.

Reiterar la exigencia sobre la Universalidad del servicio de Internet, herramienta imprescindible para el funcionamiento del sistema educativo y el sostenimiento del vínculo pedagógico.

Convocar a una medida de fuerza de 48 horas para los días miércoles 04 y jueves 05 de noviembre. Acompañar las medidas con una caravana provincial, como así también con acciones directas planificadas por cada filial.

Repudiar la Resolución 1291/20 (Acdo. 032/20) por inconsulta, arbitraria e impracticable si no se crean los espacios, cargos y horas para poder atender las demandas que genera, tiende claramente a flexibilizar la labor docente.

Continuar con la ampliación de las denuncias pertinentes ante el CPE, el Ministerio de Trabajo y el Tribunal de Cuentas, frente a las irregularidades generadas sobre nuestros recibos de sueldo y el cobro de los salarios del mes de septiembre.

Insistir en la denuncia por el mal funcionamiento de las Comisiones de Ofrecimiento y la decisión política de no poner a disposición de los docentes todos los cargos y horas cátedras sin cubrir, no priorizando el acompañamiento pedagógico.

Repudiar una vez más el cierre de secciones que se impulsan en diferentes instituciones de la provincia, generando la reducción de los puestos.

Exigir al Gobierno que deje de postergar la discusión sobre el protocolo de regreso a la presencialidad con todos los actores del sistema educativo.

Exigimos una definición inmediata sobre los sumarios en proceso de los Vocales de Junta de Clasificación de Nivel Inicial y la Modalidad especial y a las compañeras congresales de la localidad de Río Gallegos, sin atribuirles responsabilidad administrativa y la reincorporación inmediata de todos ellos a sus funciones.

En otro orden, el Congreso Extraordinario Virtual expresó:

Demandar que de inmediato se habilite la posibilidad para que los santacruceños puedan acceder al tratamiento de ibuprofeno inhalado como paliativo ante el avance del COVID-19. Y en lo particular que los días de tratamiento y recuperación para esta enfermedad no sean conceptuados dentro de las figuras de los artículos 8, 10 y 11 de nuestro Régimen de Licencias, sino bajo los términos de una licencia excepcional ya que el COVID-19 conlleva ese carácter.

Acompañar el pedido de los vecinos de El Chaltén quienes también se encuentran en una lucha de años por acceder a terrenos.

Repudiar la represión ejercida por la policía de Sergio Berni y Axel Kicillof en la localidad bonaerense de Guernica. El Estado debe garantizar el derecho básico de acceso a la tierra para todos los argentinos.

Cese de la intervención a nuestra obra social.

La defensa irrestricta de nuestros derechos jubilatorios.

La lucha continúa…

Congreso Extraordinario Virtual

ADOSAC