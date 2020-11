TRAS LAS MUERTES POR CORONAVIRUS EN EL HOGAR DE ANCIANOS “ZUMALACÁRREGUI”, PÉREZ GALLART PRESENTÓ UNA DENUNCIA PENAL

La denuncia realizada por el diputado de Encuentro Ciudadano es contra “los responsables” de la institución y pide que “se investigue la conducta” del ex ministro Nadalich y del actual Ministro de Salud, Claudio García. “Agotamos todas las instancias y la situación es muy grave como para que quede impune”, señaló el legislador.

El diputado de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart, presentó el último viernes una denuncia en la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a fin que se investigue la responsabilidad penal de un conjunto de funcionarios públicos ante las muertes por coronavirus de un grupo de personas que residían en el Hogar de Ancianos “Braulio Zumalacárregui” de Río Gallegos, acontecidas de manera sucesiva desde el pasado 15 de agosto.

“La situación es muy grave como para que quede impune, por eso recurrimos a la justicia”, explicó el legislador tras la presentación que realizó en su carácter de funcionario público.

Sin embargo, Pérez Gallart señaló que “la cuestión penal es la última instancia”. “Nosotros le hicimos el planteo por la situación de las personas que residen en los hogares de ancianos, primero y de manera directa, al ex ministro Nadalich; después se lo planteamos a la propia gobernadora Alicia Kirchner en la reunión que mantuvimos en Casa de Gobierno; luego hicimos un último planteo en la Cámara de Diputados, donde nuestro pedido fue mandado al archivo. Nos queda acudir a la justicia”, detalló.

LOS FUNCIONARIOS DENUNCIADOS Y LOS DELITOS QUE SE PIDE INVESTIGAR

La denuncia de Pérez Gallart es “contra los responsables del Hogar de Ancianos ‘Braulio Zumalacárregui’, ubicado en Justo José de Urquiza 64, de la localidad de Río Gallegos”. Allí menciona a Gabriela Cabezas, a la psicóloga María José Santillán y a Silvana Norma Hevia, titular de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

Además, en el escrito de la denuncia, el diputado pide que “se investigue la conducta del ex Ministro de Salud Pública Juan Carlos Nadalich y el actual Ministro de Salud Pública Dr. Claudio García”.

A todos ellos los denuncia “por la posible comisión de los delitos siguientes”:

· Violación de las medidas epidémicas (artículo 205 del Código Penal).

· Lesiones graves imprudentes agravadas por la multiplicidad de víctimas (artículo 94, 2do. párr. del CP)

· Homicidio imprudente agravado por la cantidad de víctimas (artículo 84, 2do. párr. del CP).

· Incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del CP).

LOS HECHOS DENUNCIADOS

Aunque el escrito es más extenso, se detalla a continuación un fragmento de los hechos denunciados. Allí se plantea que “las residencias de adultos mayores se convirtieron en peligrosos focos de contagio. Desde el inicio de la epidemia del coronavirus, se comprobó que el grupo de edad más vulnerable son los adultos mayores. Estos enfrentan un mayor riesgo por su inmunidad reducida y porque poseen una mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas/comorbilidades, como la diabetes, el cáncer o la hipertensión. En caso de contraer el virus, la probabilidad de sufrir complicaciones severas e incluso la muerte es considerable. En esta situación, las residencias para adultos mayores representan un foco de contagios potenciales muy peligroso”.

“Lamentablemente en nuestra ciudad –plantea la denuncia– la circunstancia enunciada se registró trágicamente en el Hogar de personas mayores ‘Braulio Zumalacárregui’ (…) Nada se realizó por parte de los responsables, y hasta el día de hoy suman más de 6 residentes del hogar fallecidos, y otros contagiados de Covid, de un total de 23 internos (…) Está claro que quienes eran los responsables directos de la Salud Pública en la Provincia y del sistema de los hogares de personas mayores actuaron al menos con negligencia, pero así como personas ajenas al sistema podíamos representarnos un peligro cierto, mas debió haberse representado dicha circunstancia quienes están a cargo del sistema de mayores y de la salud pública en la pandemia”.

‘ASÍ PASARON LAS COSAS A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS MESES’

La denuncia penal presentada por el diputado de Encuentro Ciudadano “es el corolario de una serie de acciones, planteos e iniciativas con las que intentamos aportar y alertar de esta situación desde el inicio del brote de coronavirus en Río Gallegos, allá por mediados de julio”, señaló Pérez Gallart luego de la presentación.

Esta línea de tiempo permite recordar cómo se dieron los acontecimientos:

21 DE JULIO. A poco de detectarse el inicio del brote en Río Gallegos, Pérez Gallart y la ex diputada Gabriela Mestelán plantearon por escrito: “Cómo se prevé el cuidado de las personas mayores que están en el Hogar Zumalacarregui, en el Hogar del pasaje Falucho y en los demás hogares que dependen del Ministerio de Desarrollo Social”.

30 DE JULIO. La ex diputada Mestelán reclamó “testeos de manera urgente en los hogares de ancianos”. “Si algo podemos hacer es aprender de lo que ya pasó en otros lugares y todos vimos que uno de los sectores más vulnerables y golpeados por la pandemia son las residencias de personas mayores. Honestamente es algo que me preocupa sobremanera. Por eso les pido a las autoridades ejecutivas, del Ministerio de Salud y de la ciudad que evalúen cuanto antes esta posibilidad”, planteó entonces.

6 DE AGOSTO. Tras la reunión con el Ministro de Salud, Juan Carlos Nadalich, y el Jefe de Gabinete de Alicia Kirchner, Pérez Gallart señaló: “le hice el planteo al ministro Nadalich y tenemos visiones diferentes. Él sostuvo que no es necesario realizar los hisopados tanto al personal de salud que está en contacto con pacientes con Covid como a las personas que trabajan en los geriátricos, porque señala que si no hay síntomas lo más probable es que no se detecten los anticuerpos, por lo que serían inocuos los análisis”. “Nosotros tenemos otra visión a partir de lo que hemos visto en lugares como Buenos Aires. El ministro aseguró que está controlado, que el personal que trabaja en geriátricos no está en contacto con personas que trabajan con pacientes infectados. A mí realmente no me deja tranquilo esa respuesta”, detalló tras el encuentro.

15 DE AGOSTO. Ocurre la primera muerte de una persona que residía en el “Hogar Zumalacárregui”; un hombre de 75 años.

14 DE SEPTIEMRE. En la denuncia penal, Pérez Gallart reseña una entrevista radial a Sandra Sutherland, integrante de ATE Santa Cruz “en relación a la ardua labor de los trabajadores del Hogar de Ancianos ‘Braulio Zumalacarregui’ tras el fallecimiento de varios abuelos por COVID19”, según publica el sitio de noticias ‘El Mediador TV’. “Recién ahora están realizando controles más exhaustivos”, señala la entrevistada en dicha publicación.

25 DE SEPTIEMBRE. La gobernadora recibe a los diputados provinciales y concejales opositores que residen en Río Gallegos, a instancias de un pedido de reunión urgente por parte de los legisladores. Entre los temas planteados por escrito, se setalla: “Situación de los geriátricos de la provincia y albergues con adultos mayores, realización de hisopados en los mismos”.

22 DE OCTUBRE. En la última sesión de la Cámara de Diputados y luego de una serie de presentaciones legislativas sobre el tema, Pérez Gallart presentó un proyecto de resolución que solicitaba “al Poder Ejecutivo Provincial, que a través del área que corresponda, informe a la brevedad si se han iniciado actuaciones para indagar las responsabilidades que surgen del contagio masivo y fallecimiento de personas mayores alojadas en el Hogar “Braulio Zumalacárregui”. La mayoría del bloque oficialista (Frente de Todos) votó en contra del pedido, que fue enviado al archivo.