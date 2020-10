ASI LO EXPRESA EL DIPUTADO DE ENCUENTRO CIUDADANO JAVIER PEREZ GALLART EN SU FACEBOOK OFICIAL Y DESDE NUESRO MEDIO COINCIDIMOS TOTALMENTE.

A propósito del tratamiento de la pandemia en la Cámara de Diputados, a siete meses del inicio de la cuarentena

En el latiguillo militante del kirchnerismo “La Patria es el otro” sus voceros reconocen a la “patria” como un elemento simbólico distribuidor de derechos, y en ese “otro” personifican a aquellos que son sujetos merecedores de estos derechos.

En la emergencia de la pandemia y desde su pequeñez e irresponsabilidad política, los mismos que se aferran al postulado kirchnerista se refieren a la crisis sanitaria sosteniendo que “LA CULPA ES DEL OTRO”, frase en la que se excusan para no hacerse cargo de la crisis generada, con el desastre sanitario que han provocado en Santa Cruz y en particular en la ciudad más poblada y teóricamente con más recursos como es Río Gallegos.

El jueves 20 de octubre 2020, cuando se desarrolló la última sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, tuvimos una buena y una mala noticia. La buena fue que después de siete meses de ocultar la realidad bajo la alfombra, los diputados y diputadas del oficialismo dejaron por un rato de discutir sólo reconocimientos y beneplácitos, en algunos casos merecidos, pero secundarios en el contexto que hoy que nos interpela atravesado de enfermedad y muerte.

Este reclamo social de discutir lo que importa fue receptado, y la buena noticia es que se avino el Frente de Todos a tratar diversos proyectos que habíamos presentado desde la oposición para abordar los temas de la agenda de la gente y no la agenda de los cómodos y lejanos despachos de los funcionarios.

Lamentablemente, la mayoría de los diputados y diputadas del oficialismo no están dispuestos a escuchar lo que el pueblo reclama de sus dirigentes en este tiempo crucial en que se necesita de la seriedad y del compromiso, y DECIDIÓ MANDAR A ARCHIVO TODAS LAS INICIATIVAS. Para el oficialismo lo que no se nombra no existe.

Los santacruceños y santacruceñas, y en particular quienes habitamos las ciudades donde el panorama es más crítico, tenemos otra visión, esa que impone la realidad: no sólo la de los números, sino la del sufrimiento humano; no sólo la de la estadística, sino la de los amigos, padres, hijas, abuelos. La visión de toda la gente que enferma y muere ante la indiferencia del Estado.

Ése fue el espíritu de nuestras propuestas, con el que defendimos cada una para que ingresara a las sesiones virtuales de la cámara: una dosis de solidaridad, sensibilidad y empatía. Presentamos diversas iniciativas, pero nada fue suficiente para conmover a la mayoría de los diputados y diputadas del oficialismo. Como nobleza obliga, hay que reconocer que algunos proyectos contaron con el voto de los legisladores del Frente de Todos: Barría Peralta, Elorrieta, Hindie, Garrido, Santi, Arabel y Miñones. Pero no alcanzó para impedir que fueran enviados a archivo.

Pedimos que se optimice el funcionamiento de la línea 107, a sabiendas de sus deficiencias. La respuesta: ARCHIVO!

Pedimos por el seguimiento desde el hisopado hasta el alta de los pacientes con COVID. La respuesta: ARCHIVO! La culpa es del otro.

Pedimos por el pago del bono al personal de salud, la reapertura de paritarias y por las condiciones laborales en las que se desempeñan. La respuesta: ARCHIVO! El problema son los gremios de salud que no acuerdan con el Ejecutivo. Son los héroes y heroínas como dijo un diputado del oficialismo, pero a precio de saldo.

Pedimos que se provean los elementos de trabajo para todo el personal de salud, por ejemplo, para los camilleros, quienes tienen requerimientos urgentes ante la tarea esencial que realizan en este contexto. Lo pequeño no cuenta ni siquiera en medio de una tragedia como la que vivimos. La respuesta: ARCHIVO!

Pedimos que se regularicen las condiciones de precariedad laboral de trabajadores del Hospital, muchos de ellos en las zonas covid, otros en cooperativas utilizadas en fraude a la ley laboral, también monotributistas o contratos de locación de servicios, muchos de ellos de larga data y con retribuciones por debajo de la línea de la pobreza y al límite de la indigencia: La respuesta: ARCHIVO!

Pedimos el pago de guardias y horas extras, que se pagan tarde o nunca. La respuesta: ARCHIVO!

Pedimos que se informe a la brevedad si se ha indagado de alguna manera la responsabilidad por los sucesos ocurridos que surgen del contagio masivo y fallecimiento de seis personas mayores alojadas en el Hogar “Braulio Zumalacárregui” de Río Gallegos. La respuesta: ARCHIVO!

Pedimos que se testee más, que se garantice un aislamiento. La respuesta: ARCHIVO!

En la semana insistimos en avanzar con una de las pocas terapias compasivas para los enfermos de covid que está resultando en nueve provincias que autorizaron su uso: el ibuprofeno inhalado. No sabemos si cura, pero sí sabemos que alivia los síntomas, que evita la asfixia y que acorta los tiempos de internación: la respuesta: NO, y siguen dilatando los tiempos mientras los ciudadanos de Santa Cruz siguen esperando.

Nos preguntamos hasta cuándo el pueblo debe soportar la indolencia de los funcionarios, más cuando estamos hablando del derecho a la vida y a la salud, el derecho humano que requiere más protección y cuidado. Aquí debería reflejarse en la sensibilidad que LA PATRIA ES EL OTRO, pero no. En Santa Cruz, la patria no es el otro, la CULPA ES DEL OTRO.