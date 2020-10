No se acepto la renuncia de la licenciada Yanina Fabre que continua en funciones por treinta días.

La renuncia de la jefa del departamento de enfermería no fue aceptada y la licenciada Yanina Fabre continua en funciones por treinta días, en cuanto al servicio de terapia intensiva y sus tres salas continua sin jefe ante la renuncia de Norma Villa, según la información que nuestro medio pudo constatar hay enfermeros que van a trabajar sin fichar, lo que nuestra fuente señalo que toman esta decisión para que las autoridades no piensen que están lucrando con esta situación, la idea indico la fuente es ir a colaborar tras el colapso del sector, el personal ya habría sido informado por las autoridades que el bono no se va apagar y que se tendrá que resolver en una paritaria.

Lo expresado off de record por nuestra fuente es que ahora lo único que interesa es que no muera mas gente, anoche eran 10 enfermeros para 24 pacientes con respirador artificial.

Nuestra producción pudo tener una comunicación con la licenciada Yanina Fabre a quien le consultamos sobre el estado de su renuncia y la actual situación del sector bajo su orbita, al respecto señalo que ella sigue trabajando por cuestiones inherente al nombramiento debe continuar 30 días más.

Consultamos a Fabre respecto a si existía una planificación para el mes de Noviembre, a los que señalo que estaban trabajando en eso, indico también que todo el equipo sigue sus funciones y que el sector no queda acéfalo “No podría dejar mi función de un momento a otro hay personas y pacientes en el medio” señalo Fabre.

Por otra parte Fabre indico que seguiran solicitando mas recurso humano y materiales ya que el que tienen no es suficiente, también se debe cuidar al personal que esta trabajando, dijo que ayer se improvisaron dos camas mas que se agregan a las 24 existentes, “Mueren nuestros compañeros” enfatizo Fabre y agrego hay secuelas post covid y que mucho de sus compañeros que están así, médicos, enfermeros “no queremos aplausos queremos mas colegas” dijo Fabre.

Respecto a la renuncia de Norma Villa quien se desempeñaba asta el momento de presentar su renuncia como jefa de enfermeros de la UTI, nuestra fuente nos informo que el día de hoy se realizo una reunión en la cual los médicos solicitaron que Norma Villa continue en el cargo ya que no hay una persona que tenga mas experiencia que ella, no hay una persona que pueda hacerse cargo de tres terapias con la dinámica que hay constantemente y todo lo que demanda este servicio en un contexto de pandemia, sin embargo es una decisión que toman las autoridades de gobierno.

Todos estos hechos dejan en claro que hay una gran faltante del recurso humano especializado, al menos así se desprende las las distintas declaraciones de los profesionales de la salud no solo a nuestro medio si no que también a medios colegas, esto se contradice con lo señalado por el ministro de salud Dr. Claudio Garcia quien indico en una conferencia de prensa “en cuanto al recurso humano se incorporaron 440 personas, el 36 por ciento son enfermeros, el 15 por ciento médicos y el resto es personal que tiene algún tipo de incumbencia en el sistema sanitario provincial”.

A continuación ponemos a su consideración tres corte de videos, una es el Dr. Claudio Garcia hablando de la contratación de profesionales, el segundo Nora Villa en una entrevista exclusiva detalla los motivos de su renuncia, información que se contrapone con lo expresado por el ministro de salud y finalmente el Dr. Rolando Nervi desconociendo que ingresaran nuevos enfermeros.