“UNA VEZ MÁS LOS CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS VOTARON EN CONTRA DE LOS VECINOS Y COMERCIANTES APROBANDO LA APLICACIÓN DE MULTAS”

El Profesor Leonardo, presidente del Interbloque UNIDOS del Concejo Deliberante, junto a sus pares Muñoz y D’Amico, expresaron el rechazo absoluto a la aprobación del Decreto Municipal sancionado hoy en Sesión Ordinaria del Cuerpo, avalando entre otros puntos a partir de ahora, la aplicación de multas a vecinos que circulen fuera del día en que estén habilitados de acuerdo a la terminación par e impar de su Documento Nacional de Identidad, como así también a los comercios que permitan el ingreso de clientes que no estén autorizados para transitar bajo el mismo criterio.

El Edil señaló que “nuevamente los concejales del Oficialismo le dan la espalda a la gente y ahora votan a favor de aplicar multas a los ciudadanos, cuando como Oposición les hemos venido planteando diferentes medidas, paliativos y soluciones para colaborar y ayudar en la prevención y control del brote de Covid 19, todas ellas desoídas y dejadas de lado en los ámbitos donde las presentamos, tanto en la Junta Municipal de Protección Civil o COE local, como así también en las distintas sesiones ordinarias del Concejo”.

“Los ediles del Interbloque UNIDOS rechazamos de plano lo aprobado hoy por representantes del Oficialismo y decimos no a las multas, porque ya existen decretos y herramientas a nivel nacional, aprobadas también por el Ejecutivo Provincial, que establecen el control y las correspondientes sanciones para con quienes incumplan la cuarenta y el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además – finalizó – y lo que es más grave aún, a muchos funcionarios provinciales y municipales que no cumplieron con estas medidas establecidas, no se los multó ni sancionó de ninguna forma y ahora quieren ser severos con los vecinos y aplicarles todo el rigor del Decreto, cuando ellos nunca han predicado con el ejemplo”.