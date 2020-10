Pérez Gallart: “Para los diputados voceros del gobierno se hizo todo bien y la culpa la tienen el virus y la gente”

Así lo señaló el diputado de Encuentro Ciudadano tras la discutida sesión de la Legislatura Provincial. Con el voto negativo de casi todos los diputados oficialistas, pasaron al archivo los pedidos por: insumos para camilleros y pago de guardias, apertura de paritaria, mejorar atención del 107 y seguimiento de pacientes; situación actual del Hogar “Zumalacárregui”.

“La mayoría de los diputados y diputadas del Frente de Todos no está dispuesta a escuchar lo que mucha gente pide y espera luego de estos meses durísimos de pandemia”, señaló tras una extensa y discutida sesión el diputado Javier Pérez Gallart. “Los legisladores que hacen de voceros del gobierno no sólo justifican todo y no reconocen nada sino que ni siquiera se hacen cargo de que no es suficiente lo que se está haciendo para combatir la pandemia: niegan cosas que la realidad nos muestra a gritos”, cuestionó el legislador de Encuentro Ciudadano.

“No minimicemos estos problemas, no digamos que está todo bien y no hagamos nada, sino que pongámonos en una actitud de resolverlos”, les reclamó el diputado a sus pares oficialistas en uno de los tramos de la sesión, en vistas “a recuperar el tiempo que se ha perdido” en la capital provincial por el mal manejo de la pandemia. “Por eso tenemos los números que tenemos en Río Gallegos”, les reclamó.

‘LOS INVITO A HABLAR CON LOS TRABAJADORES Y NO SÓLO CON LAS AUTORIDADES’

“Invito a los diputados de Río Gallegos o a los del interior que en alguna posibilidad se den una vuelta por el hospital para hablar con los profesionales de la Salud y con el sector de limpieza, no solo con las autoridades, para que vean la situación desde otra perspectiva”, les planteó Pérez Gallart a sus pares del oficialismo.

A continuación, un resumen de cada presentación realizada desde la banca de Encuentro Ciudadano y la manera en que fueron votados los proyectos:

PEDIDO DE INSUMOS PARA CAMILLEROS, PAGO DE GUARDIAS Y HORAS EXTRAS

Proyecto: solicitar al Poder Ejecutivo que “provea los insumos necesarios y suficientes al sector camilleros del Hospital Regional de Rio Gallegos, en virtud que en ocasiones se ha carecido de los mismos”; además requería “se tenga al día el pago de guardias y horas extraordinarias en los diversos sectores del hospital”.

Señaló Pérez Gallart en la sesión: “Hay unas cápsulas en las que se transportan los pacientes con covid y hoy están casi todas rotas. Cuando éstas ya no se pueden utilizar, se usa un nylon para envolver a los pacientes para hacer los traslados de los cuartos a las salas de rayos X, por ejemplo, y esto en muchas ocasiones no es provisto por el hospital, sino que llegan por medio de donaciones privadas”. Agregó: “Otro tema es el pago de las horas extras por las guardias que realizan desde el sector. Si hay un trabajo que se realizó de horas extras debe ser abonado en el tiempo oportuno y más cuando le exigimos este esfuerzo a estos héroes y heroínas, como dicen los pares en el recinto”.

VOTACIÓN: además de los diputados del bloque opositor, sólo acompañaron los diputados del Frente de Todos: Elorrieta, Arabel, Garrido y Miñones. Destino: archivo.

PEDIDO DE APERTURA DE LA PARITARIA DE SALUD

Proyecto: Solicitar al Poder Ejecutivo que “proceda la apertura de paritaria de salud, para trabajar sobre un aumento salarial al básico, considerando la evolución del costo de vida y los niveles de inflación. Así también, discutir las condiciones laborales en el marco de la pandemia”. Además, pide que se regularice “a los trabajadores precarizados, a través de cooperativas, monotributos o contratos de locación de servicios”.

Señaló Pérez Gallart en la sesión: “Quienes hablamos con los trabajadores del Hospital de Río Gallegos vemos una cantidad de reclamos a diario y creemos que este es un ámbito adecuado en donde desarrollar esas discusiones en este tiempo de pandemia que son esenciales, para que el trabajador de la salud se sienta valorado, quien está poniendo el cuerpo en esta pelea contra el covid”.

VOTACIÓN: además de los diputados del bloque opositor, sólo acompañaron los diputados del Frente de Todos: Elorrieta y Garrido. Destino: archivo.

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON COVID Y ATENCIÓN DEL 107

Proyecto: Solicitar al Poder Ejecutivo “dé cabal cumplimiento al seguimiento médico de los pacientes covid positivos, desde el momento que se comunica el contagio hasta el alta clínica, conforme los protocolos fijados por la autoridad sanitaria”.

VOTACIÓN: además de los diputados del bloque opositor, sólo acompañaron los diputados del Frente de Todos: Santi, Elorrieta y Garrido. Destino: archivo.

Proyecto: solicitar al Ejecutivo que, “a través del área que corresponda, optimice el funcionamiento de la línea telefónica 107 en todas las localidades de la Provincia. Por el cual, se debe garantizar el servicio de atención de emergencias, a través del protocolo existente, y ante la crítica situación epidemiológica actual”. Pérez Gallart argumentó extensamente y planteó que en la deficiencia en estos dos puntos (línea 107 y seguimiento de pacientes) están dos claves del grave panorama que marca la realidad en Río Gallegos.

VOTACIÓN: además de los diputados del bloque opositor, sólo acompañaron los diputados del Frente de Todos: Barría Peralta, Elorrieta, Hindie y Garrido. Destino: archivo.

ACTUACIONES TRAS LO OCURRIDO EN EL HOGAR “ZUMALACÁRREGUI”

Proyecto: “Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que a través del área que corresponda, informe a la brevedad si se han iniciado actuaciones para indagar las responsabilidades que surgen del contagio masivo y fallecimiento de personas mayores alojadas en el Hogar “Braulio Zumalacárregui”; además: “de qué manera se está abordando el cuidado de las Personas Mayores que residen, y del Personal que los atiende, en los Hogares de Personas Mayores dependientes del Estado Provincial”.

VOTACIÓN: además de los diputados del bloque opositor, sólo acompañaron los diputados del Frente de Todos: Barría Peralta, Elorrieta y Garrido. Destino: archivo.