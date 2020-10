Renunció la jefa de enfermería de UTI del Hospital de Río Gallegos por Incumplimiento, falta de compromiso y de reconocimientos de las autoridades de la cartera de salud

A través de una nota presentada a Yanina Fabre, jefa del departamento de enfermería del hospital regional de Río Gallegos, renunció la jefa de enfermería de UTI del Norma Villa.

Sus compañeros del sector apoyaron esta decisión en una publicación en el facebook oficial de urgencias de guardia del hospital regional, señalando:

“Quedate tranquila Norma Villa..!!

Hoy renunciaste al cargo como de Jefa de UTI

Pero diste todo y más, nadie voto para que te vallas sino que te agotaron las injusticias, las miserias de esta pandemia .

Vos si cumplís cuando decís si no consigo esto para mi gente me voy, no te obnubila el poder ni un cargo. Nos dicen personal esencial pero hoy quedó demostrado que somos descartables.

Cuidate mucho y a descansar.

Río Gallegos con esta gente que Dios te salve.

Guardia Emergencia

En la renuncia propiamente dicha Norma señala algunos de los hechos que motivaron esta renuncia; “falta de cumplimiento de diferentes compromisos económicos para con el personal que tiene a su cargo, falta de ética o respeto a los pasos administrativos en el manejo de personal a su cargo” entre otros motivos la llevaron a presentar su renuncia indeclinable después de una década de servicio en el sector.

Indico además “falta de acuerdos claros y escritos por parte de la superioridad administrativa, llámese dirección administrativa, Dirección Provincial de Enfermería y Subsecretaría de Salud. La falta de comunicación o comunicación irregular con parte del Departamento de Enfermería”

Una vez mas queda demostrado el destrato del gobierno para con los trabajadores de salud