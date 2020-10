MALA PRAXIS POLÍTICA

Desde hace un tiempo vivimos hechos y circunstancias que generaron en nuestra sociedad una gran preocupación, básicamente tiene que ver la falta de coherencia, de sentido común y fundamentalmente la incapacidad resolutiva de parte del Intendente Municipal ante cada situación, notándose en un claro diagnóstico errático en un contexto inexistente que solo Grasso puede ver.

Esta preocupación llevó a un grupo de ex Concejales de la UNION CIVICA RADICAL, a conformar el FORO DE EX CONCEJALES RADICALES a fin de canalizar las miradas en forma conjunta y colectiva de los distintos acontecimientos que solo demuestra la mala praxis de la gestión municipal, proporcionando una mirada más crítica y diferente ante todos estos sucesos que tanto perjudica a nuestra ciudad y la sociedad en su conjunto.

El 27 de octubre de 2019 muchos vecinos creyeron que la mejor persona para gobernar los destinos de nuestra ciudad capital era Pablo Miguel Ángel Grasso, que a pesar del haber derrotado a la oposición por algo más de 4 puntos, no dejaba de ser una escasa diferencia que marcó claramente que el 50 % de Rio gallegos no confiaba en que pudiera llevar delante un reto de tales características. Ante esta situación y entendiendo desde la oposición que era importante aportar a fin de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, los concejales electos de la UCR aún estando en franca minoría, le presentaron distintas alternativas viables a cada problemática que venía enfrentando la Ciudad, pero lamentablemente ninguno fue tenido en cuenta por la Gestión del Intendente Grasso.

A diez meses del inicio de su Gestión podemos decir que no se diferencia significativamente de cualquier gobierno municipal del FVS de los últimos años, -entiéndase Gestión de Héctor Aburto y Raúl Cantin-, pero si podemos observar cuestiones que hacen alusión a características propias que claramente marcan las deficiencias y la falta de contexto social cuando gestiona. Por ejemplo observamos como en el mes de diciembre dejó sin trabajo de forma ilegal a personas que eran sostén de familia, aumentó de forma grotesca e injustificada los impuestos municipales y paralelamente de manera desvergonzada aumentó las cantidad de cargos políticos, su sueldo de Intendente y el de sus funcionarios, continuo con el disparate de rescindir el contrato con la empresa de Transporte Maxia y expropiarla, sin contemplar los costos que generaría a las arcas municipales y a los vecinos por dejarlos por varios meses sin medio de transporte, del mismo modo quiso expropiar las oficinas de la Empresa Schlumberger por el solo hecho de estar desocupada. Mientras transcurría todo esto, el Intendente Grasso quiso cambiar el escudo municipal por la letra G, todos sus funcionarios salieron apoyar al Ex concejal Maldonado después de haber sido denunciado penalmente en la Justicia, creo efímeramente un impuesto a la nafta y una tasa municipal a los camiones que ingresen a la ciudad y por orden de la gobernadora desapareció de forma inmediata , en lo institucional, no muestra los ejecutados presupuestarios, prohíbe el acceso a la información pública, quiso construir un observatorio en un terreno que está prohibido utilizar por ordenanza, sin importarle empezó la obra por lo que la justicia debió obligarlo a detenerla, con una multa pasible de 100.000 $ por día de desobediencia y no podemos olvidar, la eliminación de una conquista obtenida por los empleados municipales y algunas gestiones gremiales como son las paritarias, ya que Grasso otorgó el aumento del 14.5% por Ordenanza sin respetar el espacio de discusión salarial que existe hace muchísimos años.

Por último, no podemos dejar de mencionar la incapacidad, el desmanejo y el destrato que tiene con la pandemia producto del Covid19 y la enorme especulación política que realizó al momento de decidir la utilización del Ibuprofeno Inhalado,

Estamos en un contexto social muy complicado, donde los distintos referentes políticos deben aportar desde su lugar, nosotros hoy no tenemos la responsabilidad Institucional, pero si tenemos la obligación moral de juntarnos y ponernos a trabajar a fin de poder alertar y denunciar públicamente o legalmente todo aquello que la gestión del Intendente Grasso quiera acudir para despreciar a nuestras Instituciones o prescindir de cumplir con nuestras normas legales.