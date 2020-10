APROSA: TE AVISAMOS Y VOS NO NOS ESCUCHASTE

La necedad de un gobierno provincial que en materia de salud, hace agua por todos lados, y solo complica a los santacruceños, y nuestros archivos solo visibilizan esta actitud de sordera crónica.

Desde APROSA Andrea Pérez, manifestó que el gremio, en todos estos años le ha presentado por todos los medios y canales de dialogo las falencias de un sistema de salud que hoy aunque se quiera disimular está colapsado en la ciudad capital, y nada se hace para que no suceda en las otras localidades, a raíz de los contagios que crecen vertiginosamente, sin dar tregua a los profesionales de la salud.

Increíblemente todo lo que fuimos solicitando que se mejore, y obviamente fue desestimado por el gobierno de Alicia Kirchner, es lo que está llegando a su límite; vemos como la falta de personal de salud se está transformando en agotamiento y stress porque no se da abasto, ya que muchos tuvieron que ser aislados y se han contagiado, ni mencionar que dentro de las muertes por Covid-19, se encuentran trabajadores de la salud, y este gobierno sigue vergonzosamente sin políticas de Salud Pública, los hospitales colapsan, las guardias hoy son mantenidas “en negro”, acusando la precariedad de los profesionales, y con la mezquindad que caracteriza a nuestros gobernantes y funcionarios, no se quiere pagar a más profesionales para la guardias COVID.

Por esta razón desde nuestro gremio, pedimos de forma urgente la “hoja de ruta” de la cartera de Salud de Santa Cruz, para saber cómo se piensa actuar, cuáles son las medidas a tomar, o vamos a seguir a la deriva y a los manotazos hasta donde se pueda llegar, y el limite esta por ser traspasado y nadie del gobierno quiere ejercer el rol que le corresponde.

Asimismo, reclamamos se articulen todos los canales, y tenga la voluntad y decisión política, para que de una vez por todas, se realice la paritaria sectorial, ya que si la paritaria central se puede hacer por Zoom, no vemos porqué la de salud no se puede concretar. Hace muchos años que venimos pidiendo un aumento real y acorde a la inflación, y los reclamos de recomposición se siguen sumando y cayendo en saco roto, como los pases a planta permanente y full-time. No necesitamos aplausos ni gracias en una conferencia de prensa, sino un lugar en la mesa paritaria.

Por último, Pérez pidió al gobierno de Alicia Kirchner que escuche a los trabajadores de la salud que están dando una pelea desigual ante la realidad que nos afecta a todos, y que no siga mirando para otro lado, que por no escucharnos, la pandemia ha desnudado la precariedad del sistema de salud.