Secretaria de Salud apeló a la responsabilidad de todos para bajar los contagios

Luego de la conferencia de prensa en la que el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso presentó a todos los vecinos de la ciudad el Acuerdo Social Solidario para generar un compromiso individual y colectivo con el fin de bajar la curva de contagios en esta capital, la Secretaria de Salud Pública del Municipio, Doctora Marcela González, destacó la importancia de “apelar a la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos”.

Aclaró que las acciones previstas en esta convocatoria (controles exhaustivos, campañas de difusión, puestos informativos y de concientización, cartelería y folletería, entre otras cosas) “no están formuladas desde un lado punitivo, sino con la intención de acompañar a la población de Río Gallegos en este proceso, en esta cuarentena, en esta pandemia, que nos va cambiando las reglas día a día”.

A través de esta campaña se busca “proponer acciones y escuchar propuestas” para permitir que “el sistema de salud de Río Gallegos dé respuestas a quienes lo necesitan y principalmente, que achiquemos este tiempo de circulación del virus”.

En este marco, desde la Comuna se trabaja para que “las instituciones municipales, los centros de salud y el CAPS Dr. Fernando Peliche, funcionen como una zona verde, libre de Covid, a fin de satisfacer la demanda de la población en cuanto a otros problemas de salud”, dijo.

Reconoció que gran parte de la población ha dejado de atender otras patologías, ya sea por temor a ir al hospital, o porque muchos profesionales están enfermos o no están trabajando por ser población de riesgo. “Vamos a tratar de solucionar ese problema, principalmente en lo que respecta a niños, adultos mayores y embarazadas son los más vulnerables y los que más necesitan”, dijo.

Explicó que entre las acciones que se van a llevar adelante, se realizará una encuesta casa por casa, para obtener la información precisa de la población de riesgo y de adultos mayores. El objetivo es averiguar cuántos vecinos en esta situación existen, su estado de salud, situación social, que tipo de contención tienen ante la necesidad de aislarse, etc. Con esta visita pretendemos promover los cuidados, que permanezcan en la casa y asistirlos en caso de que se contagien o sean contactos estrechos. Este virus no pasa desapercibido en un mayor de 55 años, por lo que es necesario poner foco de atención en este grupo”.

Para finalizar, la funcionaria municipal insistió que el fundamento de esta campaña es “acompañar a la comunidad” y que los vecinos de la ciudad “sepan que pensamos en ellos y los escuchamos; aceptamos cualquier opinión. Queremos tomar medidas para protegerlos y que no se desborde aún más el sistema de salud”, concluyó.