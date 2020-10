PÉREZ GALLART: “NECESITAMOS DECISIONES POLÍTICAS URGENTES ANTE LA SITUACIÓN ALARMANTE QUE VIVE EL PERSONAL DEL HOSPITAL”

Así lo señaló el diputado de Encuentro Ciudadano, quien visitó el nosocomio junto a sus pares Daniel Roquel y Evaristo Ruiz. Además, el legislador hizo hincapié en “la precariedad laboral que viven los sectores de enfermería y de limpieza”.

“En la mañana de hoy pudimos escuchar diferentes voces del personal de enfermería y de limpieza que trabajan en el hospital de Río Gallegos, y la verdad es que los relatos estremecen porque son mucho más cruentos de lo que uno se imaginaba”, sostuvo Javier Pérez Gallart.

Ésta fue la sensación con la que el legislador de Encuentro Ciudadano se quedó, luego de haber visitado el Hospital Regional Río Gallegos junto a Daniel Roquel y Evaristo Ruiz, quienes dialogaron con el Director Médico del Hospital Regional Río Gallegos, Mauricio Fernández, y con la Subsecretaria de Coordinación de Hospitales, Laura Beveraggi.

“Pudimos conversar con las autoridades sobre la situación de la pandemia que afecta principalmente al hospital, quienes nos dijeron que en principio hubo una alta ocupación, pero que ´hay respuesta por parte del hospital´. A decir verdad, ésta declaración no me dejó muy satisfecho, porque los hechos no reflejan esa idea”, señaló el diputado provincial.

Además, Pérez Gallart manifestó que “no sólo las 95 muertes duelen -las que han sucedido en tan poco tiempo-, sino que a esa realidad se suma la cuestión crítica que vive el personal de Salud: profesionales que hace tiempo no tienen el suficiente descanso, que están saturados, y de los cuales muchos se han contagiado de Covid o han tenido que ausentarse del trabajo por haber sido contacto estrecho”.

“LA PRECARIEDAD LABORAL ES INADMISIBLE”

“Realmente, son indignas las situaciones por la que atraviesan los enfermeros y el personal de limpieza del hospital. Aparte de ganar sueldos que están bajo la línea de indigencia, no cuentan con los recursos suficientes que hacen a su cuidado personal”, manifestó el legislador provincial.

En este sentido, Pérez Gallart cuestionó la falta de previsibilidad y acompañamiento por parte de las autoridades sanitarias a los trabajadores del hospital. “Pareciera ser que quienes nos cuidan, peor la pasan. Creo que ya no existe un calificativo ante tanta falta de empatía por parte del Gobierno”, agregó.

“Tanto enfermeros como el personal de limpieza nos contaron las realidades que viven en ambos sectores: la precariedad laboral en la que trabajan con escasez de recursos, la falta de personal y la inequidad salarial que se desprende del escalafón al que pertenecen por iguales tareas, entre otros aspectos”, señaló el Pérez Gallart.

En igual sentido de indignación, manifestó: “Aunque parezca una anécdota les puedo asegurar que no lo es. En esta provincia a la que la gobernadora Alicia Kirchner califica como tierra de ´energía y futuro´, tiene un hospital con trabajadores que son monotributistas, que no gozan del pago de haberes en caso de enfermedad y cuyo sueldo ronda los 22 mil pesos. Saquen sus conclusiones”.