Pablo Grasso “no queremos en Navidad tener que recordar a un familiar con un retrato o un cuadro”

El Intendente Pablo Grasso presentó el “Acuerdo Social Solidario: Yo me comprometo“. La iniciativa busca disminuir la curva de contagios, apoyándose en dos ejes de acción: convocar la participación ciudadana y reforzando los controles de circulación. El jefe comunal lamentó que el virus “circuló muy rápido, se están muriendo amigos y conocidos, es momento de ocuparse, de responsabilizarse y no mirar para otro lado, porque nos puede tocar a cualquiera de nosotros”.

Esta tarde en el Palacio Municipal, el Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, realizó una conferencia de prensa para presentar ante la comunidad el “Acuerdo Social Solidario: Yo me comprometo“. Esta iniciativa tiene como objetivo bajar la curva de contagios para iniciar una salida a la situación crítica que vive la ciudad, a través de dos ejes de acción: por una parte ampliar la participación ciudadana mediante la convocatorias organizaciones sociales, culturales, deportivas, vecinales, políticas, etc. y ciudadanos en general, y por otra parte implementar una serie de controles estrictos que apuntan a evitar la circulación de personas en horarios y días no permitidos de acuerdo a la normativa vigente y a la terminación de DNI.

Al momento de las palabras, el Intendente Pablo Grasso profundizó en el análisis de algunas de las medidas que se van a tomar a partir de ahora y por los próximos 15 días. En primer lugar, hizo un llamado a la ciudadanía para que ayude a bajar la curva de contagios y destacó que la Comuna está dispuesta a escuchar propuestas y trabajar en conjunto para salir del difícil momento que está atravesado la ciudad: “hemos recibido únicamente quejas, insultos y reclamos, ahora queremos ver que propuestas tienen para hacer un Río Gallegos distinto y que deje de ser una de las 18 localidades del país con mayor inconvenientes”, afirmó.

Entre las medidas que enumeró el intendente, se destaca que habrá multas para aquellas personas que transiten en días no permitidos por la terminación de DNI, tanto en vehículo como caminando, y que no puedan justificar la circulación. Para los conductores, existe reglamentación vigente mientras que para los peatones se envió al Concejo Deliberante un proyecto que establece sanciones económicas. En este mismo sentido, también se multará a los comercios que atiendan a personas que no estén en su día de circulación permitido.

“Nos puede tocar a cualquiera”

Por otra parte, Grasso anunció que se convocará a todo el personal municipal que ya tiene el alta luego de haber sido Covid positivo, con el fin de sumar más gente a las acciones que está desarrollando el Municipio. Desde Desarrollo Comunitario se involucrará a los clubes, asociaciones barriales, organizaciones no gubernamentales y juntas vecinales, para que se sumen y lograr tener “un antes y un después” en la situación sanitaria que está atravesando la ciudad.

Grasso lamentó que hay gente que no tiene empatía y que no le importa cuidarse y cuidar a los suyos, pero “necesitamos a la gran mayoría que quieren estar con sus familiares en navidad, yo quiero estar con mi familia y si ustedes quieren estar con sus familias, algo tenemos que hacer”, afirmó, lamentando que el virus “circuló muy rápido, se están muriendo amigos y conocidos, es momento de ocuparse, de responsabilizarse y no mirar para otro lado, porque nos puede tocar a cualquiera de nosotros”.

“No es una cuestión política”, dijo el Intendente al tiempo que recordó la publicidad “Indiferencia” sobre prevención del VIH que se emitió a principios de los `90, en la que se hace referencia a las personas que no se preocuparon por considerar que no estaban en riego, pero luego fue tarde y golpearon a su puerta. Por ello, destacó Grasso que “nos puede tocar a cualquiera de nosotros”, y “no queremos en Navidad tener que recordar a un familiar con un retrato o un cuadro”.

“Es momento de ponernos del mismo lado y empezar a trabajar para disminuir la curva de contagios, vamos a salir con todas las áreas municipales, cada uno ocupándonos del rol que nos compete, necesitamos a todos”, agregó, resaltando que “es momento de tener empatía”.

Finalizando su alocución, el jefe comunal afirmó que “se trata de un acuerdo social solidario en el que voluntariamente accedemos a comprometernos” para salir de la difícil situación epidemiológica que está atravesando la ciudad, resaltando que también se involucrarán áreas del gobierno provincial para trabajar en conjunto.

Proponer y escuchar

Previamente había hablado la Secretaria de Coordinación Ejecutiva A/C de la Secretaría de Gobierno, Claudia Picuntureo quien explicó que el trabajo para abordar esta problemática “lo venimos realizando desde el mes de marzo, desde el inicio de la pandemia”, e hizo referencia al Observatorio Municipal de la Pandemia, el cual actualmente “sigue realizando los controles de los casos de contacto estrecho y asistiendo a los vecinos desde la parte social”.

Por su parte, la secretaria de Salud, Dra. González expresó que “la idea al iniciar esta campaña es fundamentalmente apelar a la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos” y aclaró que las acciones previstas no están formuladas “desde un lado punitivo sino acompañando a la población de Río Gallegos en este proceso, en esta cuarentena, esta pandemia que nos va cambiando las reglas día a día”. A través de esta campaña se busca “proponer acciones y escuchar propuestas” para permitir que “el sistema de salud de Río Gallegos dé respuestas a quien lo necesita y principalmente, que achiquemos este tiempo de circulación del virus, este tiempo en que tenemos que estar encerrados o con miedo sufriendo la distancia con nuestra familia, de manera que a fin de año podamos compartir todos juntos”. Finalmente la funcionaria municipal insistió que el fundamento de esta campaña es “acompañar a la comunidad” y que los vecinos de la ciudad “sepan que pensamos en ellos y los escuchamos”.

Convocatoria amplia

Luego, en ronda de preguntas, Grasso remarcó que se estarán haciendo controles en playones deportivos y espacios públicos de toda la ciudad para reducir las reuniones en horarios y días no permitidos, a la vez que comentó que también habrá sanciones para aquellas personas que circulen sin barbijo.

También se convocará a todos los sectores políticos y de ello se encargarán el propio Grasso, el Diputado Eloy Echazú y la Concejala Paola Costa, resaltando que se buscará involucrar a todos porque “hay ideas y es importante que podamos llevarlas a la práctica”.

Sobre las reuniones familiares, que son consideradas el mayor foco de contagio, se trabajará fuertemente a través del 101 y de otros números para denuncias que serán dados a conocer a la brevedad.

Cabe destacar que acompañaron al Intendente en esta presentación las secretarias de Coordinación Ejecutiva Claudia Picuntureo, Desarrollo Comunitario Dra. Alejandra Vázquez, de Niñez, Adolescencia y Familia Ab. Lic. Julia Chalub, de Producción e Industria Moira Lanesán, y de Salud Pública Dra. Marcela González; y los secretarios de Legal y Técnica Dr. Jorge Cabezas y de Obras Públicas y Urbanismo, Arq. Lucas Otín; como también el diputado por municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú, la presidente del Honorable Concejo Deliberante, concejala Paola Costa y la directora municipal de Tránsito, Bárbara Biott.