Alicia: “Hoy nuestro objetivo es bajar los contagios”

La gobernadora se refirió al nuevo decreto provincial 1204/20. Destacó el compromiso de los trabajadores de la salud y de cada uno de los santacruceños y santacruceñas que pone el cuerpo para frenar con los contagios. Anunció la creación del Registro Único de trazabilidad, la continuidad del abordaje territorial a partir del plan “Detectar” en todo el territorio y la puesta en marcha de centros de monitoreo para seguimiento de contactos en cada municipio. También valoró el crecimiento de la capacidad del sistema sanitario y los protocolos existentes que permiten el desarrollo de actividades productivas y comerciales. “No queremos cerrar las actividades económicas”, remarcó.

En un mensaje a la comunidad, la gobernadora se refirió a la situación que atraviesa la provincia y a las diferentes acciones que se vienen realizando como también a las nuevas medidas que se implementan a partir de la fecha.

Al inicio de su mensaje Alicia se refirió al diálogo con el Presidente de la Nación y al pedido realizado por Alberto Fernández a todos los argentinos y argentinas: “Nos pidió colaboración para evitar los contagios que se están produciendo por esta pandemia. Evidentemente hay que bajar la circulación y entonces cada uno de los gobiernos provinciales y locales debe hacerse cargo de esta situación para junto a ustedes poder lograr este objetivo”, manifestó.

La mandataria también se refirió a la situación que atraviesa el país y la región en torno a la Pandemia. “El virus está pegando muy fuerte y esto trae mucho dolor”, manifestó.

“Esta pandemia nos tiene agobiados.Yo sé que todos ustedes están agobiados y cansados. Quiero hablar del sacrificio que todos y todas estamos haciendo. Algunos tienen una actitud negadora, y dicen “la pandemia no existe, yo no me voy a contagiar”. Hay otro grupo que es consciente de la pandemia pero siente que no le alcanzan los ingresos, tienen que salir a trabajar para que su familia pueda vivir de manera adecuada porque necesita esos ingresos. Hay también un tercer grupo que se encuentra dispensado por medidas provinciales y nacionales, pro ser factor de riesgo o por tener que cuidar a los niños y niñas. Lamentablemente existen quienes no dimensionan el riesgo y con ciertas actitudes pueden enfermar a un amigo, al hijo de ese amigo, a tu papá o mamá. Hay que tener responsabilidad social para cuidarnos. Todos estos grupos, cada uno de nosotros siente el agobio y el cansancio por la situación, pero la pandemia está y de esto tenemos que tomar conciencia”, indicó Alicia Kirchner.

Además la gobernadora se refirió a la situación de las localidades de Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate para las cuales rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 25 de octubre. Al respecto aclaró que no se trata de la ASPO de la primera etapa, “cuando todavía no teníamos protocolos para las distintas actividades económicas y comerciales. En esta etapa se 270 elaboraron protocolos para las distintas actividades productivas, como minería y petróleo, y en los comercios”. Alicia remarcó que “el Gobierno no quiere cerrar las actividades económicas pero hay que desarrollarlas como corresponde”.

En este sentido agradeció a las cámaras empresariales, cámara de comercio y los sindicatos. “Los protocolos se hicieron junto a Salud y el Ministerio de la Producción de una manera muy seria. Todavía hay algunos rubros que no se han podido abrir y que van a llevar un tiempo hacerlo porque la actividad se tiene que desarrollar con menos de dos metros de distancia o el espacio no permite al ventilación adecuada y todo eso limita. Seguiremos elaborando los protocolos adecuados para que esas actividades puedan re-abrir”.

En otro tramo del mensaje, la titular del Ejecutivo se refirió a la actividad turística. “Ustedes saben que en Bariloche se inició con una etapa de prueba para el desarrollo del turismo a nivel interno. Estamos mirando muy de cerca lo mismo y ojala que salga bien. De cualquier manera la ministra de Producción y la Secretaría pertinente están trabajando en distintos circuitos junto a empresarios y estamos poniendo toda nuestra atención para salir adelante”.

Respecto de los vuelos y la conectividad aérea agregó “estoy segura que todos vamos a poner toda la responsabilidad para bajar el nivel de contagio y en noviembre podremos habilitar líneas, no tal vez con la frecuencia antes de la pandemia”.

Respecto del Decreto 1204/20 que se firmó en el día de la fecha, la mandataria destacó que el mismo aborda cuatro nuevas líneas: La primera implica la restricción de la circulación. “En este sentido, respetemos la circulación por el Número de DNI. Tratemos de hacer las actividades en el día que nos toca y no salgamos dos o tres veces en el día. Cuando menos movimiento, mucho mejor”. Por otra parte se crea un registro de trazabilidad único; además en cada COE Municipal habrá un centro de monitoreo en articulación y con la colaboración de la provincia. Por último informó que “se pondrá en marcha un Programa Provincial de Abordaje Territorial con amplia convocatoria a amplios colectivos de juventudes, de género, de diversidad, a instituciones deportivas, culturales, iglesias, gremios, sindicatos. Una amplia convocatoria para proyectar nuevas líneas de cuidado y convivencia”.

Alicia también dedicó una parte de su mensaje al personal de salud. “Quiero hacer un agradecimiento muy especial. Están en la trinchera. El Hospital de Río Gallegos que desde el año 1995 cuando se inauguró tenía una sala de terapia intensiva para ocho personas y lo mantuvo a través de los años. Hemos triplicado su terapia. Esto no es un problema de camas, de equipamiento o respiradores. El problema es que esos respiradores, ese equipamiento lo tienen que conducir gente que sepa. A mi consta que muchísimos médicos, enfermeros, choferes, camilleros, personal de Salud a puesto horas a destajo. Tuve que pedir ayuda al Hospital Militar para que me enviara más profesionales; al Ministerio de Salud de la Nación y también a empresas como CGC que están ayudando con profesionales terapistas”.

“Quiero agradecer especialmente al personal de salud, al que está en la trinchera, al que está trabajando con toda responsabilidad y que ve que muchas veces que pese a todo el esfuerzo que hace, ese esfuerzo no alcanza porque muchas santacruceñas y santacruceños se nos van. A ello se suma toda la tristeza de una familia que pierde a un ser querido. Por eso a los médicos, las enfermeras, camilleros, choferes y a todo ese equipo de salud les digo en nombre del Gobierno Provincial: Muchas Gracias”.

En cuanto a la tarea que llevan adelante muchos santacruceños y santacruceñas la gobernadora indicó: “quiero reconocer el hermoso y comprometido trabajo que están haciendo tanto voluntarios como personal de Salud y de Desarrollo Social, de los municipios y de distintas áreas de Gobierno que llevan visitados al día de hoy más de once mil domicilios con el Programa Detectar. Gente que de manera anónima está trabajando en el día a día. Mi reconocimiento”.

“Me gustaría poder transmitirles la necesidad de que nos ayuden para bajar los contagios. Hoy nuestro objetivo es ese: Bajar los contagios. Lo posible y lo imposible lo estamos haciendo. Los imposibles solo existe para los que no tienen fe. Valoro muchísimos a los que tienen el coraje y la valentía de jugarse por los otros. Esta crisis está demostrando la calidad de seres humanos que somos y también la calidad de nuestros dirigentes”, expresó.

La gobernadora invitó a la comunidad a reflexionar. En un pasaje de su alocución compartió palabras que leyó en una editorial de un medio de la Zona Norte que se preguntaba “¿Alguna persona con dos dedos de frente se le puede ocurrir que los actos de gobierno están dirigidos a fracasar en el manejo de la pandemia?”.

“Créanme que con toda la responsabilidad que tengo como Gobernadora desde la mañana a la noche, pienso como mejor servir a nuestra provincia. A esta provincia que vos santacruceño y santacruceña querés; a esta provincia que vos amas, a esta provincia que como el mundo la aqueja una pandemia y no se resuelve a los gritos o a los bocinazos o no respetando al otro. Esto se resuelve entre todos, juntos y con responsabilidad”, manifestó.

“Evidentemente la vacuna no está todavía y va a pasar un tiempo pero por qué no aceptar el desafío de todos y todas juntas construir otra manera de convivencia con la esperanza de que en las fiestas con otra manera de convivencia podamos estar juntos. Les pido realmente que frenemos los contagios. Está en todos nosotros poder hacerlo”, concluyó.