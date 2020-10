Adultos mayores y salud mental: ¿Cómo deben ser las estrategias de tratamiento y asistencia?

El 10 de octubre tiene lugar el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias, entendiendo a la salud como un “estado de completo bienestar físico, mental y social”.

La complejidad de los estados de salud y funcionales que presentan las personas mayores plantea preguntas fundamentales acerca de qué significa la salud en la vejez, la forma en que la medimos y cómo podríamos fomentarla.

Teniendo en cuenta datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural (sin contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los años vividos con discapacidad.

La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, nos explica que a medida que envejecemos aumentan las probabilidades de presentar trastornos mentales, enfermedades neurológicas o problemas de consumo de sustancias psicotrópicas, además de otras afecciones, como la diabetes, la hipoacusia o la artrosis, siendo la demencia y la depresión los trastornos neuropsiquiátricos más comunes.

Los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual, psicológico, emocional, económico o material; al abandono; a la falta de atención y a graves pérdidas de dignidad y respeto. Los datos actuales indican que 1 de cada 10 personas mayores sufre maltrato que no se limita solo a causar lesiones físicas, sino también graves problemas psíquicos de carácter crónico, como la ansiedad y depresión. La Dra. El Haj aclara que “la depresión puede provocar grandes sufrimientos y alterar gravemente la vida cotidiana; lamentablemente es frecuente que los síntomas de este trastorno se pasen por alto y no se traten porque coinciden con otros problemas que experimentan los adultos mayores”. En este sentido, la profesional remarca que la salud mental influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. “Los adultos mayores con enfermedades como, por ejemplo, cardiopatía presentan tasas más elevadas de depresión, a diferencia de quienes no padecen problemas médicos. Por el contrario, la coexistencia de una depresión no tratada y una cardiopatía en una persona mayor puede empeorar el estado de esta última”.

Por el lado de la demencia, la Dra. El Haj remarca que “es un síndrome que se caracteriza por la disminución de la memoria y la capacidad de pensar, la aparición de trastornos del comportamiento y la incapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana. Si bien afecta principalmente a las personas mayores, no es una característica normal de la vejez”. Hoy en día, no existe una cura para esta enfermedad, por eso la Directora Médica Nacional de OSPEDYC, plantea la importancia de que el sistema sanitario y la sociedad en su conjunto presten atención a las necesidades especiales de los adultos mayores adoptando las siguientes medidas:

Diagnóstico temprano para promover un tratamiento oportuno y óptimo.

Optimización de la salud física y psíquica.

Identificación y tratamiento oportuno de las enfermedades físicas conexas.

Suministro de información y apoyo prolongado a los cuidadores.

Capacitación de los profesionales sanitarios en la atención de ancianos y adultos mayores.

Elaboración de políticas sostenibles sobre la asistencia a largo plazo y los cuidados paliativos.

Creación de servicios y entornos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas de edad.

“La salud mental de los adultos mayores se puede mejorar mediante la promoción de hábitos activos y saludables lo cual supone crear condiciones de vida y entornos que acrecienten el bienestar de esta parte de la población” remarca la Dra. El Haj y plantea que la promoción de la salud mental depende en gran medida de estrategias conducentes a que los adultos mayores cuenten con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.