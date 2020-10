Puig: “Trabajar con el consenso y el disenso, pero que siempre lo hacemos con la honestidad intelectual”

Esta semana, el Decano de la Facultad Regional Santa Cruz, realizó declaraciones en referencia a las acciones de trabajo en conjunto con el Gobierno de la Provincia y el HRRG.

Destacó que esta idea se trabajó en conjunto con el HRRG, sumado experiencias de otros lugares como las del Hospital el Cruce que es de los mejores de Latinoamérica, donde una de las medica capacitadoras es la Doctora Natalia de Lucca que es santacruceña. Resaltó el Decano que “en este trabajo se ve claramente que la patria es el otro y donde nos cuidamos para poder cuidar al resto”.

La Universidad, en este caso se suma a un trabajo que ya venían haciendo otros entes provinciales en cuanto a seguimientos, acompañamientos y contención de los afectados por el COVID19 y la aplicación Saber Para Prevenir generada por el Gobierno de Santa Cruz. Puig resalta: “Nosotros trabajaremos con los casos de contacto estrecho y también contaremos con estudiantes de enfermería de la UNPA. Ser conscientes que la pandemia no es una cosa que solamente tengan que resolver los médicos es una cuestión que hay que resolverla desde lo social y tenemos que trabajarla entre todos. UTN ha destinado parte de su presupuesto de Becas a la conectividad fundamentalmente este año y asegurarnos que no tengamos alumnos sin conexión a internet y les pedimos si nos falta alguno que nos avisen para poder salir a auxiliarlo y ahora también destinamos becas a los alumnos que se sumen al trabajo del Centro de Monitoreo y tengamos el mejor de los resultados”.

Puig sostiene: “somos orgullosos de que nos guste hacer lo que profesamos, orgullosos de la universidad pública, de la que funciona con el aporte del pueblo, tenemos que trabajar desde el colectivo social, todos tenemos un granito de arena para aportar y podemos ir viendo cómo hacemos de estas circunstancias, algo más fácil de llevar y trabajar con el consenso y el disenso, pero que siempre lo hagamos con la honestidad intelectual. A veces me enoja cuando algunos personajes vienen a hablarme de educación y cuando fueron gobierno dejaron las netbook escondidas o no repartían las tablets, o millones de vacunas vencidas y todavía hoy algunos nos vienen a dar clases a los que estamos tratando de hacer algo, seguramente tenemos mucho para aprender, nosotros que podemos aportar con el estado provincial que también, siempre está presente.

Ante la preocupación de la comunidad respecto a la posibilidad de volver a clases, Puig aseguró: “Nosotros estamos probando métodos experimentales como los Raxos UV-C para poder esterilizar determinadas áreas, y otros métodos en los que se está trabajando pero la persona que viene desde afuera es algo muy difícil de controlar. A nivel nacional UTN, durante el mes pasado tuvo más de 6 millones de reuniones, 63 mil reuniones semanales, Microsoft nos dedicó un artículo por como la UTN con sus 90 mil alumnos, 30 mil docentes, 17 mil no docentes de todo el país que interactúan mediante estas herramientas de la plataforma Zoom. No es lo mismo que estar en las aulas, sigo pensando que la educación pública es y debe ser presencial como también estoy convencido que la conectividad tiene que ser un bien público, porque la conectividad es la barrera de exclusión a futuro. En consonancia con esto último, UTN ha destinado parte de su presupuesto de Becas a la conectividad fundamentalmente este año para asegurarnos que no tengamos alumnos sin conexión a internet y les pedimos si nos falta alguno que nos avisen para poder salir a auxiliarlo”.

Respecto a este mismo tema, hizo consideraciones respecto a las declaraciones del Ministro de Educación de la Nación, “En lo personal creo que las aulas serán el último punto en poder volver a la presencialidad, también hay presiones desde distintos ámbitos en cuanto a la posibilidad de volver a las aulas, por eso cualquier comentario del Ministro es polémica, entonces empezamos a discutir otros temas en lugar de la pandemia, no se discute, aparecen como caranchos a ver que provecho se puede sacar en lugar de aportar al bien común”.

Cierra el Decano, reafirmando “además de ser orgulloso Decano de esta Facultad, tengo el rol de ser el Representante electo por el pueblo en el Consejo de la Magistratura, y me gustaría a futuro hablar de las consecuencias de las acciones y decisiones, porque a veces notamos las consecuencias, pero hay que hablar de las causas. Mi rol de funcionario, la pandemia lo tiene un poco aplacado, pero también es un rol para discutir, porque no ser del palo me permite tener otra mirada y ver personas no solamente profesiones, escritos, sentencias, y creo que lo que es lo puedo aportar al pueblo porque ese es mi compromiso con el pueblo de Santa Cruz.