Garrido le marca la cancha a la gobernadora: “El frente de todos es un frente electoral donde convergen distintas opiniones y el ejecutivo tiene que respetar la voluntad popular y la conformación del frente electoral, no todos acompañamos a la Alicia Kirchner para que sea la gobernadora”

Así lo señalo el legislador que representa el partido SER Santa Cruz que lidera el dirigente sindical Claudio Vidal, en una extensa entrevista realizada en la tarde de infomedia24 señalo que la gobernadora debe respetar la diversidad de opinión y la conformación de los frentes electorales donde convergen distintas opiniones.

El diputado provincial José Luis Garrido que integra el Frente de Todos señalo también que hace mucho que no participa de las reuniones de bloque; “porque no participo de las reuniones de bloque, porque a veces se discute y tratamos de llegar a acuerdos y hay cierto sector que termina pidiendo autorización a casa de gobierno y se modifican las cosas a ultimo momento y yo creo que eso no es parte de la libertad de los poderes”, indico el legislador.

Garrido en la entrevista también califico la intervención en la sesión de ayer del diputado Mazú, señalando que “tuvo un sobre dosis de obsecuencia”.

Con respecto a las aciones que el gobierno provincial viene llevando adelante para combatir la pandemia dijo; “entiendo yo que la política del estado es, que nos contagiemos hasta donde nos tengamos que contagiar y tratar de que no colapse el sistema de salud, esa es la política que esta llevando adelante el gobierno de la provincia” expreso Garrido.

Mas adelante expreso; “El frente de todos es un frente electoral donde convergen distintas opiniones y lo que tiene que pasar es que el ejecutivo tiene que respetar la voluntad popular y respetar la conformación de un frente electoral, no todos acompañamos a la Alicia Kirchner para que sea la gobernadora de Santa Cruz, la respetamos como gobernadora sí, en algunos puntos coincidimos en otros pensamos muy distinto, un frente electoral se compone por distintos espacios y lineas de pensamiento y llego el momento de entenderlo como tal empezar a trabajar como frente electoral y que la sociedad no nos vea como unos levanta manos que somos disciplinados al calor político del poder ejecutivo”

A continuación ponemos a su consideración la totalidad de la entrevista realizada al diputado José Luis Garrido.