ADIUNPA: SIN OFERTA SALARIAL A LA DOCENCIA UNIVERSITRIA

NO HUBO OFERTA SALARIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA REUNIÓN PARITARIA REALIZADA 7/10. UNA NUEVA DILACIÓN INJUSTIFICADA

Luego de más de tres meses de postergación, finalmente se reunió de manera virtual la Paritaria Salarial del sector Docente Universitario y Preuniversitario, pero el gobierno nacional no formalizó ninguna oferta de recomposición a las representaciones gremiales.

En efecto, el Secretario de Políticas Universitarias Jaime Perczyk se limitó a recibir los reclamos de las distintas Federaciones, asumiendo el compromiso de dar respuestas en una nueva reunión paritaria la semana próxima.

Nuestra Federación estuvo representada por el Secretario General (Luis Tiscornia), las Secretarias Adjunta (Claudia Baigorria) y Gremial (Francisca Staiti) y los Secretarios de Organización (Antonio Rosselló) y de Niveles Preuniversitarios (Sergio Zaninelli), quienes transmitieron las demandas emergentes de los debates de las Asociaciones de Base. Hoy acumulamos un desfasaje con respecto a la inflación que supera el 12%, situación que se seguirá agravando a medida que transcurran los meses, con mayor pérdida del poder adquisitivo, enfatizaron. Por ello es urgente que tengamos una inmediata recomposición salarial que al menos permita equilibrar este atraso.

Además de la recomposición salarial, CONADU HISTÓRICA reclamó la necesidad del reconocimiento de los gastos originados por la enseñanza remota desde los hogares (herramientas tecnológicas, conectividad, aumento de consumo eléctrico y demás servicios, etc). Gastos que desde hace más de seis meses se vienen afrontando desde los deteriorados sueldos de la docencia para sostener el vínculo pedagógico con más de 1,7 millón de estudiantes, mientras las Universidades permanecen cerradas.

Ante la sobrecarga laboral derivada de la enseñanza virtual y la precarización del trabajo docente en muchas Universidades, la Federación exigió a las/los rectoras/es del CIN que se cumpla con el Convenio Colectivo de Trabajo, garantizando la estabilidad laboral y el ingreso a carrera docente de las y los docentes interinos y contratados, así como el pago de salarios a docentes ad honorem y adscriptos.

En materia presupuestaria, demandaron un urgente refuerzo o auxilio económico para las Obras Sociales Universitarias, en el marco de la grave crisis que atraviesan.

La conducción de CONADU HISTÓRICA denunció que “lo que se quiere imponer es el mismo 7% de incremento salarial que impusieron en el sector estatal nacional (con el rechazo de ATE). Esto está muy lejos de nuestras demandas y obviamente es inaceptable”.

El Plenario de Secretarías Generales se reunirá hoy 9 de octubre a las 10 hs, ocasión en la que se debatirán las acciones a impulsar en función de esta nueva dilación del gobierno que supone la ausencia de una oferta salarial formal que dé respuestas a las demandas del sector