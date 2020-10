EL FRENTE DE TODOS NO QUIERE EL IBUPROFENO 

Otra vez el Gobierno provincial y sus diputados frenaron el uso en Santa Cruz de este medicamento. Mazu, Garcia y Chavez encabezaron la negativa oficialista a tratar el proyecto para autorizar el uso de Ibuprofeno inhalado en Santa Cruz para pacientes con Covid.

Hoy, durante la sesión y como estaba previsto, la Diputada Ricci solicitó el tratamiento del Proyecto de Ley que habilita el uso del ibuprofeno inhalado para tratar a pacientes con COVID positivo en Santa Cruz.

Sin embargo, y como era de esperar, los diputados oficialistas impidieron el tratamiento de este proyecto a los gritos, impidiendo cualquier debate, esgrimiendo consignas partidarias y aduciendo que no se estaba cumpliendo el reglamento parlamentario al pedir que se trate este tema en el recinto.

“No es momento para chicanas, para insultos, para oponerse. La gente se está muriendo y esta enfermedad no permite que sigamos esperando ni un minuto más”, sentenció Ricci ante este impedimento.

Enfurecida la Diputada pidió clemencia y puso en cuestión si la utilización de esta droga podría haber ayudado a recuperarse a pacientes o a salvar a alguno de los 52 fallecidos que hubo en la provincia desde la primera presentación.

“La urgencia lo amerita, señor Presidente, no me están dejando hablar ni justificar el pedido de apartamiento del reglamento para poder tratar el uso del ibuprofeno inhalado, mientras tanto se sigue muriendo la gente”, y continuó “los pacientes no tienen tiempo, señor presidente, hoy nuestras decisiones pueden evitar el sufrimiento de los pacientes”. Exclamó Ricci mientras los diputados hablaban unos arriba de otros.

Ricci dijo que los legisladores y miembros del Kirchnerismo siguen de espaldas a los ciudadanos, gobernando solos y sin escuchar a los vecinos.

“Otra vez le dicen que no al ibuprofeno que se usa en Mendoza, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Jujuy y Santa Fe. Otra vez le dicen que no a la gente y siguen encerrados en sus despachos sin hacer nada. Seguimos perdiendo tiempo como el que perdieron al no reforzar el sistema sanitario de la provincia, tiempo que es vital en medio de la pandemia”, enfatizó la legisladora.