Dipitado Daniel Roquel: MENTIROSOS !!

Asi lo señala un parte de prensa emitido por el diputado provincial Daniel Roquel el cual expresa que el comunicado de prensa emitido por el gobierno en las ultimas horas de la noche de ayer es una mentira:
PARTE DE ROQUEL
CUANDO CREÍAMOS HABERLO VISTO TODO, EL GOBIERNO DE SANTA CRUZ ENCABEZADO POR ALICIA KIRCHNER NOS VUELVE A SORPRENDER CON SUS MENTIRAS.
REALIZARON UN COMUNICADO DONDE DICEN QUE EN ACUERDO CON NUESTRO BLOQUE SE DECIDIÓ SUSPENDER EL PEDIDO DE IMPLEMENTACIÓN DEL IBUPROFENO INHALADO HASTA LA AUTORIZACIÓN DEL ANMAT.
ESO ES MENTIRA !!!
NOSOTROS NO SOLO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO CON ESO, SINO QUE MAÑANA VAMOS A PEDIR EL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE NUESTRO PROYECTO DE LEY PARA QUE SE APRUEBE DE UNA VEZ POR TODAS EL USO DE IBUPROFENO.
HACE MÁS DE UN MES PRESENTAMOS EL PROYECTO Y LOS DIPUTADOS OFICIALISTAS SIEMPRE SE OPUSIERON !! AHORA QUIEREN HACERLE CREER A LA GENTE QUE SOMOS TODOS LO MISMO. PERO QUE NO SE CONFUNDAN, LOS QUE ESTÁN DEJANDO MORIR A LOS VECINOS DE SANTA CRUZ SON ELLOS.
CON SUS CAPRICHOS, SUS MENTIRAS Y SUS NEGOCIOS. ESPERANDO QUE SE APRUEBEN OTROS MEDICAMENTOS CON LOS QUE SI PUEDAN LUCRAR YA QUE EL IBUPROFENO INHALADO ES GRATUITO. ES LAMENTABLE.
EL PUEBLO DE SANTA CRUZ SE LOS VA A HACER SABER. HASTA ACÁ LLEGARON SUS MENTIRAS Y LE TENDRÁN QUE DAR EXPLICACIONES A SUS HIJOS Y A SUS NIETOS POR LAS MUERTES QUE TENEMOS EN SANTA CRUZ