Funcionarios nación bajan linea a los legisladores de Santa Cruz por el uso del Ibuprofeno inhalado: “La legislatura no puede aprobar un medicamento para su uso”

Autoridades provinciales desaconsejaron uso del Ibuprofeno Inhalatorio

En el marco de la comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Deportes de la Legislatura Provincial, diputados y diputadas mantuvieron una reunión con Germán Aballay, secretario de Salud y Seguridad del Paciente, y Laura Beveraggi, subsecretaria de Coordinación de Hospitales, ambos del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia, a los efectos de explicar la posición de la Autoridad de Aplicación en materia sanitaria en Santa Cruz.

En ese marco, Aballay y Beveraggi resaltaron que la implementación de esta droga “es inocua”, dado que carece de los ensayos clínicos necesarios para su utilización en pacientes positivos de COVD-19, tal lo vienen afirmando desde el Ministerio de Salud de Nación y ANMAT, al tiempo que reiteraron que para la aplicación de uso compasivo, también requiere de determinados requisitos, que a la fecha el laboratorio no cumplimentó.

Además Aballay indicó que “el Ibuprofeno inhalado, por ahora, no ha sido aprobado, no se presentaron al ANMAT estudios que lo avalen y tampoco hay un comité de expertos que lo respalde” hoy “la discusión tiene que pasar por cómo disminuimos los contagios, de cómo entre todos cuidamos a los grupos de riesgo” sostuvo Aballay, y sumó que “el Plan Detectar no es sólo saber la cantidad de casos, sino que es su aislamiento, el control o monitoreo de los contactos estrechos para su atención médica de ser necesario”.

El Secretario de Salud y Seguridad del Paciente destacó que el “sistema de salud no está colapsado, ya tenemos una estrategia dispuesta, estamos trabajando de manera responsable. Por ello seguimos repitiendo que es necesario el uso del barbijo, evitar las reuniones cerradas, pongamos énfasis en cuidar a la población sana para que no se contagien”.



A continuación diputadas y diputados trataron en forma conjunta los proyectos 454/20 (Leonardo Paradis) y 398/20 (Nadia Ricci) por los que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud y Ambiente, estudie la factibilidad del uso de ivermectina, suero equino hiperinmune e ibuprofeno inhalado en las guías terapéuticas provinciales para el tratamiento de Covid-19, de acuerdo a las normativas vigentes.

De la reunión, participaron Rocío García, Laura Hindie, Miguel Farias, José Luis Garrido y Nadia Ricci, como así también Matías Mazú, Patricia Moreyra, Karina Nieto, Liliana Toro, Guillermo Bilardo, Leonardo Paradis, Javier Pérez Gallart, Jorge Arabel y Carlos Santi.

“La legislatura no puede aprobar un medicamento para su uso”

Por otra parte, el lunes el viceministro de Salud de la Nación, en el marco de la reunión extraordinaria de la Comisión de Salud en la Legislatura Provincial, en relación a los proyectos presentados para aprobar el uso del Ibuprofeno Inhalado, y en la que la oposición se ausentó. Explicó que existen 136 ensayos clínicos en marcha en el país, para tratamientos paliativos, como así también que para el uso compasivo ya existe la dexometasona.

En primer lugar, el funcionario nacional detalló cómo se está trabajando a nivel nacional con el Plan Detectar, y explicó que en la actualidad se están realizando 136 ensayos clínicos para la implementación de tratamientos como paliativos al COVID-19. Medina fue tajante al explicar los requisitos para que un tratamiento sea autorizado por la ANMAT. En primer lugar, debe tener ensayos clínicos que lo avalen, también debe ser aprobado por un comité de bioética ya que si no es así corre riesgo el profesional y el paciente. Además debe estar demostrado que no exista otro tratamiento que genere beneficios al paciente y un comité de expertos infectólogos, neumonólogos y terapistas, debe avalar los beneficios al paciente.

A continuación Medina explicó en detalle la situación en la que se encuentra el trámite para la autorización ante ANMAT del Luarprofeno (Ibuprofeno en solución inhalatoria y nebulizable), y que desde el pasado 21 de septiembre, no hubo novedades.

Sobre éste último aspecto, Medina también detalló cuáles son los requisitos para el uso compasivo de determinadas drogas, explicando que para ello es necesario que sea una droga que no cuente con aprobación internacional, que al menos exista un ensayo clínico en curso – aclarando que no es el caso del Ibuprofeno Inhalatorio- debe estar aprobado por un comité de expertos, además de que no debe haber otra droga que produzca el mismo efecto en el paciente, como es el caso de la dexometasona.

El funcionario indicó que no está en contra de ningún tratamiento, siempre que cumpla con todos los caminos de la ciencia y que “por ahora es un grave error querer hacer un tratamiento compasivo a gran escala sin tener los estudios y ensayos que deben realizarse con la medicación”.

De esta forma, Medina indicó que desde el Ministerio de Salud de la Nación no se puede recomendar el uso del Ibuprofeno, ya que hasta el momento no existe ninguna evidencia que indique es el tratamiento indicado para esta enfermedad, dejando en claro que la aprobación de los medicamentos, sólo la puede hacer la cartera sanitaria nacional a través del ANMAT. En lo particular, y respecto de los proyectos presentados en la Legislatura para autorizar el uso de esta droga, fue categórico al señalar que “una legislatura provincial no puede aprobar el uso de un medicamento, ya que no son el ente regulador en materia sanitaria”, detalló.

Del encuentro virtual, participaron Rocío García, Laura Hindie, Miguel Farías, José Garrido, como así también Matías Mazú, Karina Nieto, Guillermo Bilardo, Jorge Arabel, Juan Manuel Miñones, José Bodlovic, Patricia Moreyra, Carlos Santi, Liliana Toro, Leonardo Paradis, Martín Chávez y César Ormeño.

Según lo señala el parte de prensa “se envió invitación a los integrantes del Bloque Nueva Santa Cruz y no participaron”.