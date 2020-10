“No podemos seguir perdiendo gente por quién sabe capricho de quién”. Convocan a una caravana pidiendo el ibuprofeno inhalado en Río Gallegos

A través de la red social Facebook vecinos de la ciudad autoconvocando convocan a la comunidad a participar y manifestarse en una caravana que se realizara mañana en pedido del ibuprofeno inhalado como tratamiento para pacientes con Covid-19

Será mañana, a las 09.30, ya que se concentrarán en la legislatura de Santa Cruz, donde se tratará el tema en la sesión del día. Luego, se movilizarán al hospital, el Ministerio de Salud y Casa de Gobierno.

LA CONVOCATORIA DICE:

#BOCINAZO #JUEVES8/10 A LAS #9:30 HS. EN LA #CAMARADEDIPUTADOS (ALCORTA 431). #IBUPROFENOSÓDICOINHALADOYA!!

Sres. Diputados

La desesperación que se vive en Río Gallegos, Sta. Cruz es terrible. Necesitamos que se autorice el uso del ibuprofeno inhalado , se está muriendo muchísima gente, teniendo una manera en la que posiblemente podrían salvarse muchas de esas vidas…Realmente considero q el dolor cuando es ajeno no duele .. no podemos seguir perdiendo gente por quién sabe capricho de quién .. por favor necesitamos que se haga algo .. tenemos pacientes muy mal .. como en todo el país .. pero acá no se están aprovechando los métodos y recursos necesarios para evitar que se sigan muriendo nuestros ciudadanos , agradecería la intervención para frenar esto .

PORFAVOR #DIFUNDIR, NECESITAMOS DE #TUAPOYO.