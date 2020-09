RICCI: “Estamos en una situación caótica y no nos podemos dar el lujo de seguir esperando”

IBUPROFENO INHALADO

La Diputada Nadia Ricci presentó un proyecto de ley en la legislatura provincial para que se habilite, como medida sanitaria de excepción, la utilización del ibuprofeno inhalado como terapia de uso compasivo mientras dure la pandemia desatada por el COVID 19 y hasta tanto la ANMAT autorice su comercialización.

“Esto excede todas las cuestiones políticas y es hoy la única alternativa que tenemos para evitar que se siga muriendo gente”, sentenció Ricci; quien agregó “estamos frente a un virus que se está llevando muchas vidas y el ibuprofeno inhalado está dando buenos resultados sin contraindicaciones hasta el momento. Entonces no entiendo cuál es la negativa para aprobar su utilización en la provincia si el paciente así lo autoriza”.

La Legisladora dijo que lo que se está pidiendo a través de este proyecto es la aprobación de un medicamento que está siendo requerido por el personal médico y autorizado por los pacientes; además de utilizarse exitosamente en otras provincias a lo largo del país.

“Están dadas todas las condiciones y ahora falta la sensatez de los políticos santacruceños. No hay más camas ni lugar en la morgue en nuestra provincia y seguimos dilatando decisiones que pueden salvar vidas. El Gobierno de Santa Cruz no puede seguir negando esta posibilidad a los enfermos. La política tiene que dar respuesta a las necesidades de la gente y no lo está haciendo”, apuntó.

El proyecto obtuvo el acompañamiento de los diputados Daniel Roquel, Javier Pérez Gallart y Evaristo Ruiz; y se prevé que la medida dispuesta por esta Ley tenga vigencia mientras dure la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia dispuesta por la (OMS) por el COVID-19 y hasta tanto el producto se encuentre autorizado por la ANMAT para uso comercial en todo el territorio Nacional.

Vale recordar que esta iniciativa impulsada principalmente por la Diputada fue pedida para su tratamiento sobre tablas en dos de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y en la comisión de Salud, lamentablemente en todas las oportunidades sin lograr su despacho favorable.