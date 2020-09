El Dr. Fredy Sanchez Cespedes indico que el comité de crisis del hospital analizo la situación del Hogar de Ancianos Dr Braulio Zumalacarregui

En una entrevista exclusiva en el programa “La Tarde de infomedia24” que se emite por la señal de Streaming infomedia24.com.ar el Dr. Fredy Sanchez Cespedes abordo l situación actual de los trabajadores de la salud del Hospital de Río Gallegos.

En un contexto de pandemia con la UTI del hospital local colapsada con un 100 % de ocupación y con mas de 40 profesionales de la salud aislados por el virus el doctor Sanchez Cespedes señalo que el “se tiene que sacar animo de donde no hay y seguir adelante”. Se refirió a la reunión del comité de crisis del hospital que se realizo esta mañana en al cual abordaron la situación Hogar de Ancianos Dr Braulio Zumalacarregui, el pago del bono provincial, se paga o no se paga y quien lo cobrara, los médicos solicitaron mas controles y de manera exhaustiva al tiempo que adelanto en exclusiva que el hospital esta utilizando cascos de oxigeno de alto flujo no invasivo.

A continuación ponemos a su disposición la entrevista realizada.