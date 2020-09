Ocupación plena en la UTI de Río Gallegos. “Hoy no hay camas en terapia intensiva para nadie”

“Es fundamental que cortemos con la cadena de contagios”, así lo indicó el ministro García en función de la situación epidemiológica del martes 22 de Septiembre. “La capacidad del sistema se encuentra en su máximo nivel, necesitamos un compromiso muy grande de toda la comunidad”, manifestó.

Durante la jornada de hoy la ocupación de camas UTI del Hospital Regional de Río Gallegos llegó al 100%. En el informe epidemiológico de esta mañana, que daba cuenta de los porcentajes de ocupación del lunes 21 de septiembre se había informado que este indicador para la provincia, era de 49,55%, mientras que en la capital provincial alcanzaba el 91,66%

“Como dijimos siempre esto es dinámico y nuestra preocupación era no llegar a saturar la capacidad de la unidad de terapia intensiva, por eso apelamos a la responsabilidad de la comunidad en este momento donde es indispensable cortar con la cadena de contagios”, manifestó el ministro de salud.

“Ayer estábamos cerca del 92% de ocupación y a raíz de los acontecimientos de las últimas horas, con el agravamiento de la salud de algunos pacientes hemos llegado a la ocupación plena en la UTI del Hospital Regional”, agregó.

“Hoy no hay camas en terapia intensiva para nadie. La situación es preocupante y como dije varía de manera constante. Venimos preparando el sistema de salud desde el primer día para poder afrontar todas aquellas situaciones que pudieran generarse a partir de la Pandemia”, agregó el funcionario quien a su vez remarcó en que es urgente que todos tomemos conciencia del riesgo al que nos exponemos y exponemos a otros si no somos responsables y cumplimos con las recomendaciones sanitarias. “Hay que cortar urgente con la cadena de contagios”, indicó.

Además insistió en la necesidad de que se tome conciencia respecto de la transmisibilidad del virus y su impacto en la comunidad. “Es algo nunca visto. Las situaciones de estrés por las que atraviesa el personal de salud que se encuentra trabajando a destajo requiere de que colaboremos extremando los cuidados y evitando exponernos y exponer a nuestros seres queridos”.

“La situación es dinámica en extremo. Cuando los pacientes llegan a Terapia Intensiva están en un estado crítico y muchas veces es muy difícil estabilizarlos y requiere mucho tiempo de trabajo y dedicación del personal. Lo que todos podemos hacer y es urgente, es evitar seguir contagiándose”, concluyó.

En cuanto a los ingresos de pacientes graves a la unidad de terapia en el último mes, el promedio está entre dos o tres pacientes por día más los que ingresa a la sala común que tiene un área respiratoria exclusiva, “por eso el sistema se encuentra en capacidad plena, porque tenemos que cortar con esta movilidad”.

“La interacción con los ámbitos privados se viene realizando desde el primer momento de la Pandemia porque entendemos a la salud pública como la sumatoria de todos los subsectores. Es así que tanto en Río Gallegos como en Caleta Olivia, donde en el ámbito privado existe capacidad para realizar cuidados críticos de pacientes, los mismos se toman como una uniformidad sumando lo público más lo privado”, concluyó el ministro García.