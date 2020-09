Destacan la importancia de la labor administrativa y de logística en el contexto de pandemia

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, el secretario de Estado de Articulación y Monitoreo, Ezequiel Verbes; y la gerenta Administrativo contable y RRHH del Hospital Regional Río Gallegos, Andrea Cantin dieron detalles de la labor administrativa y la logística que se concreta a fin de proveer de insumos y equipamiento a los hospitales. Además focalizaron especial atención en lo que respecta a la situación del hospital de la capital provincial, la ampliación de los servicios y la importancia de cuidar y proteger al personal.

En primer término, Verbes señaló que en esta jornada desde el Ministerio de Salud y Ambiente se informa que desde el comienzo de la pandemia se viene gestionando para toda la provincia la adquisición de insumos, equipos y la incorporación de personal necesario para esta emergencia sanitaria. “Desde el pasado mes de marzo, permanentemente se han hecho adquisiciones de equipamientos tales como respiradores, monitores, bombas de infusión, como así también de insumos y elementos de protección personal. Asimismo se ha propiciado la contratación de más de 165 personas para ser incorporadas al sistema de salud como personal de limpieza, enfermería, médicos y colaboradores para poder atender las distintas necesidades que se plantean”, detalló.

Además de destacar las acciones que se concretan desde la Cartera Sanitaria Provincial, el Secretario de Estado de Articulación y Monitoreo resaltó las donaciones que se recibieron por parte de empresas de la minería, petróleo, entre otras, como así también por parte del Ministerio de Salud de Nación. En ese sentido, aclaró que las donaciones no sólo fueron de equipamiento sino también de insumos.

“Semanalmente articulamos entregas desde la Nación hacia la provincia y a su vez desde el Ministerio de Salud y Ambiente se hace una distribución interna a las localidades. A veces se efectúa de manera más rápida otras no, dependemos mucho de la logística, de empresas que también se abocan a hacer logística, con lo cual no es tan rápido muchas veces como uno quisiera”, explicó en cuanto a la distribución de insumos.

En ese contexto, manifestó que dada la situación de contagios en toda la provincia, se redoblaran los esfuerzos no solo en el cuidado sino también en la adquisición, gestión y donación de insumos. “Insisto que dada la situación se van a utilizar mayores cantidades de insumos, equipos y muchas más cantidad de personal. Ya sea por una cuestión de aislamiento preventivo o de aislamiento por casos positivos, nos vemos con dificultad en la cantidad de personal que tenemos disponible para poder colaborar en los hospitales y fuera de los mismos. Estos días se han sumado brotes en las localidades lo que implica regular esfuerzos no sólo en Río Gallegos que tiene el 80 por ciento de los casos positivos, sino también en todas las localidades de la provincia”, consideró.

En otra parte del mensaje, la gerenta Administrativo contable y RRHH del Hospital Regional Río Gallegos, Andrea Cantin se refirió específicamente a la disponibilidad de insumos en dicho nosocomio, aspecto sobre el cual se hizo mucho hincapié en los últimos días. “Desde el hospital queremos informar que gracias a la ayuda del Ministerio de Salud de Nación y el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, hemos recibido una importante cantidad de insumos desde que comenzó la pandemia. Al ser el hospital que tiene el 90 por ciento de casos activos, somos los que más insumos hemos recibido. Se recibieron respiradores, monitores, bombas. De tener 8 camas de Terapia Intensiva pasamos a tener 24, lo que hace que el consumo de elementos se haya duplicado y hasta triplicado en muchos de los casos”, explicó.

Otro aspecto sobre el cual focalizó su atención Cantin, es la creación de la Unidad de Clínica COVID – 19 en el Hospital Regional Río Gallegos, en la cual se incorporaron 30 camas más, posteriormente se incorporó una unidad B de Zona Roja con 8 camas. “Todo esto demanda una gran cantidad de insumos no sólo de material descartable y equipos de protección personal como ser barbijos, cofias, camisolines, sino también mucho insumo de personal y medicación que requieren los pacientes”, agregó. A su vez, remarcó que la demanda de insumos se incrementó en un 300 por ciento más a los valores normales que se venían manejando.

Además recalcó la importancia de la logística y el trabajo administrativo porque al no contar con los aviones de línea y al tener muchas restricciones en lo que respecta al transporte terrestre y además al no ser el único hospital que los requiere ni la única provincia que está comprando, se complica acceder a los insumos.

Cantin indicó que el mensaje en esta oportunidad es dejar en claro que “los insumos no faltan en el hospital”. “Los tenemos y nos ayuda el Gobierno, las empresas, los particulares. Lo que si hacemos es priorizar a los servicios más complicados, enfermeros, médicos pero nuestra idea no es desproteger a nadie. Nuestra meta es proteger siempre al personal hospitalario y desde el primer día ese fue también el mensaje del Ministro de Salud y Ambiente. Lo que si hacemos es cuidar la personal y no sabemos cuánto tiempo más va a durar esta pandemia con lo cual si o si los tenemos que cuidar”, manifestó.

Finalmente, instó a la comunidad a cuidarse y que nos sigamos cuidando entre todos porque todos tenemos familias a la cual ciudad. “Sigamos respetando las medidas básicas que son lavarse las manos, usar el barbijo y cuidar el distanciamiento. Ya vamos a tener tiempo para disfrutar, que cuanto más nos cuidemos más rápido vamos a salir de esto. Desde mi lugar quiero agradecer a cada uno de los que forman parte del personal del hospital que desde el primer día están haciendo un gran esfuerzo en función de toda la comunidad”, subrayó.