ROQUEL: “EL GOBIERNO PROVINCIAL JAMÁS CUIDÓ A LOS ADULTOS MAYORES”

El Diputado Daniel Roquel (UCR) se mostró muy indignado por la realidad que están atravesando los Hogares de Adultos Mayores. Presentó varias iniciativas en la legislatura que nunca fueron tratadas.

Hoy se dio a conocer la triste noticia de un nuevo fallecimiento en el día de ayer en Río Gallegos producto del Covid-19, lo que deja un saldo diario de 5 decesos que ya suman 30 en total desde que inició la pandemia. Dos de las personas fallecidas en el día de ayer residían en el Hogar Braulio Zumalacarregui.

“Queremos enviar toda nuestra fuerza y acompañamiento a sus familias, al personal y a los adultos mayores que residen en el hogar. Me cuesta entender el nivel de abandono por parte de los funcionarios de este Gobierno Provincial” indicó Daniel Roquel en un comunicado.

“El jueves en la Cámara de Diputados solicitamos nuevamente un informe sobre la situación que estaban atravesando los Hogares de Adultos Mayores de Santa Cruz y en particular los Hogares “Braulio Zumalacarregui” y “Sueños de nieve”. El Bloque del Frente de Todos no solo no lo aprobó, sino que ni siquiera quiso tratarlo” señaló el legislador.

“El pasado 13 de mayo pedimos un informe para conocer la situación en la que se encontraban los hogares de adultos mayores y solicitando todas las medidas de protección y prevención. El proyecto nunca fue tratado porque el bloque mayoritario del Frente de Todos votó en contra” añadió. A lo que también agregó que “El 12 de agosto presentamos otro pedido de informe, porque sabemos que hay hogares que no reciben recursos para su normal funcionamiento desde el mes de marzo. El bloque mayoritario tampoco quiso acompañar el pedido y lo envió a dormir a comisiones”.

“Es increíble como los representantes del Gobierno Provincial ocultan e invisibilizan las graves situaciones que viven y sufren los adultos mayores. Ese abandono es el que nos llevó a la situación que se está viviendo hoy” señaló el jefe de la bancada opositora.

“En estos momentos donde la prioridad deben ser los grupos de riesgo más vulnerables el Frente de Todos elige ignorarlos y mirar para otro lado, es inadmisible y exigimos respuestas inmediatas a la Gobernadora Alicia Kirchner” concluyó Daniel Roquel.