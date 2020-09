Lo destacado de la “conferencia de prensa” de la cartera de Salud de Sant Cruz

El pasado jueves se realizo algo parecido a una conferencia de prensa teniendo en cuenta que no se pudo interactuar con los funcionarios de salud y mucho menos re-preguntar, lo establecido por los referente del área de prensa de gobierno establecieron las reglas de juego las que indicaban una pregunta por medio acreditado y con la salvedad que la misma no era realizada verbalmente por el periodista del medio si no que se debía de mandar de forma escrita y la misma seria leída por el moderador, quien por supuesto no realizaba la pregunta como estaba escrita si no que la interpretaba y según su interpretación la trasladaba a los funcionarios.

Estuvieron presentes el ministro Claudio García, el Doctor Juan Carlos Nadalich, Ignacio Suarez Moré (Secretario de Estado de Salud Pública), Laura Beveraggi (Subsecretaría de Coordinación de Hospitales), y Ezequiel Verbes (Secretaria de Estado de Articulación y Monitoreo).

A continuación ponemos a su consideración 4 cortes de video que se destacan como información de dicha exposición de las autoridades de salud.

El ministro de Salud Dr. Claudio García señalo que; “la gente debe comprender que el corte de la cadena sigue siendo que la exposición de la gente disminuya, es la vacuna que tenemos” por otra parte indico “que trabajadores esenciales obligatoriamente tienen que hacer los 14 días de aislamiento” en este sentido expreso “la prevención esta principalmente en las manos de cada una de las personas”

En otra parte de su intervención Garcia señaló; al tiempo que enfatizo “la estrategia de comunicación siempre fue tener una comunicación abierta dar respuestas y predicar con el ejemplo”. Esto nos permitimos ponerlo en duda ya que después de 6 meses es el primer contacto en el que los funcionarios de salud responden preguntas de los medios locales.

Por su parte la Dra. Laura Beveraggi, coordinadora de hospitales de Santa Cruz hablo sobre la ocupación de camas; “comenzamos con 8 camas y llegamos a 24”

En cuanto a la inversión económica que viene demandando la pandemia no dieron información detallada, por esto de la interpretación de las preguntas y no realizarlas tal cual estaban efectuadas, sobre esto el secretario de estado de articulación del ministerio de salud, Ezequiel Verbes indico que el gobierno provincial a invertido a la fecha aproximadamente 407 millones de pesos y que el gobierno nacional solo a enviado 100 millones.