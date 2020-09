GASTRONOMICOS EN EMERGENCIA: NO DAMOS MAS. ¡APERTURA YA!

La Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Rio Gallegos, mantuvo una asamblea virtual durante el fin de semana, con propietarios de establecimientos gastronómicos de la ciudad que aún mantienen cerradas sus puertas y/o continúan bajo la modalidad “take away” y delivery hasta las 22.00 horas.



En este encuentro se abordó la difícil situación económica que está atravesando el sector y la falta de respuestas por parte del Estado ante los requerimientos constantes que se han realizado.



Somos conscientes de la situación sanitaria que estamos atravesando, desde el inicio de la pandemia hemos sido solidarios, responsables en el desarrollo y cumplimiento de los protocolos y normas establecidas por las autoridades sin objeción alguna en beneficio de nuestra comunidad.

Después de tantos meses de sacrificio, entendemos que nuestra actividad no ha sido la causante de la expansión del virus en nuestra ciudad y que por el contrario cuando nos toco estar operativos lo hicimos responsablemente; es por ello que ante la extrema gravedad de nuestras empresas y sobre todo del sostenimiento de las más de 500 familias que viven de nuestro trabajo, decimos “¡¡¡BASTA!!!”; no podemos seguir así, “Necesitamos Trabajar”.

Es necesario que seamos convocados para trabajar en una agenda que permita diseñar estrategias para logar el objetivo de sostener nuestras empresas y sus puestos de trabajo.

Necesitamos trabajar, extender el horario del delivery y take away, la apertura de los salones, la eximición de impuestos municipales y provinciales, y una asistencia a las empresas adaptada a la realidad de nuestra actividad.‼



La asamblea ha resuelto:

Realizar una movilización en formato de caravana en conjunto con UTHGRA, este martes 15 de septiembre a las 15:00 horas concentrando en la rotonda Samoré, haciendo un recorrido por la ciudad para visibilizar el reclamo del sector.

Establecer el 21 de Septiembre como fecha límite para resolver un cronograma de apertura para los establecimientos del sector en nuestra ciudad con el cumplimiento de los protocolos ya aprobados para el desarrollo de la actividad gastronómica.