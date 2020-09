Robles: “pensamos que iban a tomarse un tiempo para informar a los trabajadores”

Rechazo del SOEM

Respecto de los avances en la discusión de la pauta salarial en la Comisión Paritaria, el Secretario de Hacienda del Municipio de Río Gallegos, Diego Robles, indicó que esa cuestión estuvo presente en la charla también con los concejales, y que está sujeta a la presentación que hizo de los números y posibilidades que tienen las finanzas municipales. Resaltó que es muy importante en estos tiempos poder ofrecer una recomposición como lo viene haciendo el municipio y que además favorece a las categorías más bajas de la escala.

En ese sentido, también se refirió a la respuesta por parte del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) recibida hoy: “me sorprendió la rapidez de la repuesta, porque incluso mientras estábamos en la reunión yo mismo le pregunté al presidente de la paritaria que es el señor Oscar Coñuecar si necesitaban que pasemos a un cuarto intermedio para analizar la nueva oferta, o cuánto tiempo necesitaba para responder y que elija un plazo, y se fijó para el día 15 ya que querían consultar con los trabajadores”.

“De ayer a hoy estimo que no le dio el tiempo para recorrer los sectores y consultar, asique se ve que fue una resolución del gremio este rechazo”, dijo Robles, analizando que claramente el sindicato no tuvo tiempo para hablar con los trabajadores y decidió un rechazo a la propuesta en base a lo que piensa un pequeño grupo de municipales, y no la mayoría de los trabajadores.